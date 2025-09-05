Cerrar X
Nuevo León

Llama PRI a reforzar acciones contra el maltrato infantil

La diputada local del PRI, Armida Serrato Flores, urgió a las autoridades estatales, federales y municipales a redoblar las acciones contra el maltrato

  • 05
  • Septiembre
    2025

Ante la próxima Jornada Nacional de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil, que se llevará a cabo el próximo 8 de septiembre, la diputada local del PRI, Armida Serrato Flores, urgió a las autoridades estatales, federales y municipales a redoblar las acciones contra el maltrato infantil.

Además, solicitó a la Secretaría de Educación en el Estado a dar a conocer las acciones concretas que realiza contra esta problemática.

A través de un oficio dirigido al secretario de Educación, Juan Paura García, la legisladora priista pidió un reporte de las actividades que se contemplan al respecto en las escuelas públicas y privadas de nivel preescolar, primaria y secundaria, toda vez que en los canales oficiales de difusión estatal no hay referencia alguna a la jornada que debería iniciar este próximo lunes.

La legisladora tricolor destacó que esta jornada está incluida de forma obligatoria en el Calendario Escolar 2025-2026.

“Revisando las redes sociales y páginas oficiales de la Secretaría de Educación de Nuevo León, no se advierten los lineamientos ni las actividades que se realizarán el 8 de septiembre”, aseguró.

“Pido se informe todas las actividades que se van a llevar a cabo durante la jornada en las instituciones educativas, y que se publique en medios oficiales accesibles toda la información que se tenga de esta jornada; fecha, actividades a realizar, lineamientos, apoyos visuales, entre otros”, expuso.

Serrato Flores planteó que las políticas oficiales no deben limitar únicamente a una fecha conmemorativa, sino que se traduzcan en programas de prevención, talleres de sensibilización, capacitación docente y estrategias de atención y denuncia en todos los planteles educativos.

“El abuso sexual y el maltrato infantil son problemáticas graves que requieren una respuesta institucional inmediata y coordinada. La escuela debe ser un espacio seguro para nuestras niñas, niños y adolescentes”, subrayó Serrato.

Cabe mencionar que, derivado de las sentencias emitidas por autoridades judiciales a nivel federal en 2021, por los delitos de abuso sexual a menores dentro de una institución educativa por parte de personal docente, se ordenó que la Secretaría de Educación Pública a nivel federal ofreciera una disculpa pública, acto que se realizó el día 28 de agosto del 2025; asimismo se ordenó destinar un día del ciclo escolar para hablar sobre el abuso sexual y maltrato infantil.


