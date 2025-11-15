Cerrar X
Nuevo León

Llega el 21K NL 2025, el Medio Maratón 'más rápido de México'

El 21K Nuevo León celebrará su edición número 23 este domingo 16 de noviembre, con los 4 mil espacios disponibles agotados

  • 15
  • Noviembre
    2025

El 21K Nuevo León celebrará su edición número 23 este domingo 16 de noviembre, con los 4 mil espacios disponibles agotados, consolidándose como uno de los eventos de ruta más importantes del país.

La carrera, organizada por la Asociación de Atletismo de Nuevo León en coordinación con el Gobierno Estatal, reunirá a corredores locales, nacionales e internacionales motivados por una bolsa total superior a los 300 mil pesos.

La salida será en punto de las 7:00 horas desde la Plaza Cultural, ubicada en Zaragoza y Washington, donde se vivirá la tradicional fiesta atlética que por más de dos décadas ha atraído a miles de participantes.

Para esta edición, 45 corredores élite, tanto nacionales como extranjeros, elevarán el nivel competitivo de la justa.

c36135d5-3cb2-4a89-8763-d63b7f9dccbf.jfif

La presidenta de la AANLAC, Violeta Ávila Torres, destacó la gran respuesta a la convocatoria, así como el atractivo esquema de premiación: 60 mil pesos para los ganadores absolutos de ambas ramas, 50 mil para los segundos lugares, 30 mil para los terceros y 15 mil para los cuartos.

Además, se otorgará un bono extra de 20 mil pesos a quienes rompan los récords impuestos en 2024 por Natali Noemí Mendoza y José Luis Santana.

También habrá premios de 3 mil, 2 mil y 1 mil pesos para los tres primeros lugares de las 11 categorías femeniles y 12 varoniles.

La competencia utilizará tecnología de cronometraje con chip, aunque para fines oficiales se considerará el tiempo de meta.

6b8a709e-416a-4e5f-bef0-421d38b38793.jfif

El evento contará con seguridad vial, voluntarios y puestos de abastecimiento cada 2.5 kilómetros y en la meta, así como hidratación y bebidas isotónicas para los participantes.

“Este domingo correremos más y correremos por Nuevo León. Estamos listos para un gran 21K”, afirmó Ávila Torres.


