Nuevo León

¡Llega el frío a NL! Bajará temperatura a partir de este martes

Protección Civil de Nuevo León emitió un aviso a la población ante la inminente llegada del Frente Frío número 11, que recorrerá el norte y noreste del país

  • 28
  • Octubre
    2025

Protección Civil de Nuevo León (PCNL) emitió un aviso a la población ante la inminente llegada del Frente Frío número 11, que recorrerá el norte y noreste del país. 

En interacción con una línea seca y la corriente en chorro subtropical, este fenómeno meteorológico provocará un descenso notable en las temperaturas y la presencia de vientos fuertes a muy fuertes en la entidad a partir de esta noche y durante los próximos días.

De acuerdo con la información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la masa de aire polar asociada al frente generará un marcado descenso en los termómetros, especialmente durante la noche de este martes y la madrugada del miércoles, con un ambiente fresco a frío, particularmente en las zonas altas del estado.

Se esperan que las temperaturas mínimas estén entre 13 y 14 centígrados durante las mañanas de los próximos días.

Se prevén intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm) acompañados de descargas eléctricas y la posible caída de granizo en la zona montañosa, principalmente durante la tarde-noche.

Además de vientos fuertes con rachas de 65 a 80 km/h, especialmente intensas en las regiones norte y fronteriza, con la posibilidad de formación de tolvaneras, de acuerdo con Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Sistema Meteorológico Nacional (SMN).

Protección Civil de Nuevo León, desde su centro de operaciones de emergencia, informó que mantendrá un monitoreo constante de las condiciones climáticas a través de fuentes oficiales como la Conagua y el SMN. 

PCNL hizo un llamado a la población a tomar las medidas de precaución necesarias ante el cambio brusco de clima, especialmente para proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.


