Llega nombramiento de Farah como encargado de despacho

Al Congreso del Estado llegó el oficio enviado por parte del Cabildo de San Pedro en donde se nombro oficialmente a Mauricio Farah como encargado de despacho del municipio.

El asunto fue leído en el pleno y se indicó que el nombramiento es ante la la ausencia definitiva por parte del alcalde Mauricio Fernández, tras su fallecimiento la semana pasada.

“Suscrito enviado por el despacho de la presidencia municipal de San Pedro Garza García nuevo León, por la falta absoluta de Mauricio Fernandez Garza de enterada y de conformidad con lo establecido en los artículos 24, fracción tercera y 39, fracción primera del reglamento para el gobierno interior del congreso se turna con carácter de urgente a la Comisión de gobernación”, leyó la diputada presidenta del Congreso Itzel Castillo.

Una vez leído la comisión de Gobernación tiene que aceptar dicho nombramiento y posteriormente se tiene que nombrar a un alcalde sustituto.

El pasado martes 23 de septiembre, Mauricio Fernández quien sería alcalde de San Pedro por el periodo del 2024 - 2027 , perdió la vida, luego de que días antes había pedido licencia temporal a su cargo por cuestiones de salud.

Su licencia sería de 13 días y regresaría a su puesto el 28 de septiembre para rendir su primer informe, sin embargo, esto no se logró.

