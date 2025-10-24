Cerrar X
Nuevo León

Llegan 40 nuevos camiones para rutas 109 y 219 en NL: Samuel

Samuel García entregó 40 nuevas unidades para las rutas 109 Aeropuerto–Y Griega y 219 Provivienda, reduciendo los tiempos de espera de 25 a 10 minutos

El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda entregó este viernes 40 nuevos autobuses para las rutas 109 Aeropuerto–Y Griega y 219 Provivienda, como parte de la primera fase de reestructura del transporte público en la Cuenca Pesquería–Apodaca–Monterrey.

Acompañado de la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, el mandatario destacó que estas rutas “estaban completamente abandonadas” y que con las nuevas unidades se busca reducir los tiempos de espera de 25 a 10 minutos y mejorar la conexión con el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

“Con estos nuevos 40 camiones vamos a pelear el monopolio y garantizar un servicio digno. Si eres estudiante pagarás solo 9 pesos y si eres mujer, después de las 10 de la mañana, el viaje será gratis”, afirmó García.

El gobernador adelantó que solo en octubre llegaron 600 unidades nuevas, y que en las próximas semanas arribarán otras 600, para alcanzar la meta de 4 mil autobuses nuevos y 400 Transmetros.

Por su parte, el director de Metrorrey, Abraham Vargas, explicó que esta cuenca es una de las más complejas del sistema, por lo que se destinarán más unidades adicionales para mantener intervalos de servicio de menos de 10 minutos.

"Prácticamente estamos duplicando la oferta y disminuyendo a la mitad los tiempos de espera. Antes el tiempo de espera en estos autobuses, era de más de 25 minutos y pasaban llenos. Hoy va a ser de menos de 15 minutos en el caso de la 219 de menos y 10 minutos" remarcó.

Cabe mencionar que la Ruta 109 conecta los municipios de Apodaca, San Nicolás, Guadalupe y Monterrey, mientras que la Ruta 219 recorre Apodaca y Guadalupe.

El evento contó con la participación del alcalde de Apodaca, César Garza Arredondo; el diputado federal Andrés Cantú Ramírez; y representantes del sector transportista y Fuerza Civil.


