Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_21_T153220_642_b6548efee6
Nuevo León

Llegara a 100,000 personas de NL Leche del Bienestar

La funcionaria señaló que los gobiernos municipales colaboraron para la implementación del programa, por lo que espera ampliar la cobertura

  • 21
  • Noviembre
    2025

La distribución de leche subsidiada a través del Programa de Abasto Social (PAS) sigue en aumento en Nuevo León, pues la delegación estatal reporta que más de 65 mil habitantes ya reciben este apoyo alimentario en 49 municipios.

77d5312d-6c9f-4f57-8d03-7e15578c98d3.jpg

Gloria Treviño Salazar, responsable de la delegación federal, explicó que el objetivo es extender el alcance del programa y superar las 100 mil personas beneficiadas. Para ello, recientemente se pusieron en operación 60 nuevos puntos de entrega.

“Desde que llegamos a la delegación en julio pasado, trabajamos todos los días para que los nuevoleoneses tengan una mejor calidad en la alimentación y la leche juega un papel primordial en todas las etapas de la vida pues proporciona nutrientes para una buena salud, llevamos a la fecha 66 mil beneficiados y buscamos alcanzar 100 mil o más si es posible”, dijo Treviño Salazar.

La funcionaria señaló que los gobiernos municipales colaboraron en la implementación del programa en los 49 ayuntamientos donde ya opera, y anticipó que espera una coordinación similar en los dos pendientes, con la intención de ampliar la cobertura.

d6fadc0b-86db-43e1-bb64-2687b060bc52.jpg

Treviño Salazar indicó que ese acompañamiento institucional será clave para seguir acercando alimentos básicos a más familias del estado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

WGB_79453dd89d
Oso merodea calles de Campestre Mederos en Monterrey
miguel_flores_sueldo_d4b71e0f89
Miguel Flores dona sueldo a jóvenes que van a Mundial de Robótica
calendario_repechaje_fifa_c5d88ecddd
FIFA confirma fechas de repechaje del Mundial 2026 en México
publicidad

Últimas Noticias

IMG_7316_beb2c2900a
Escobedo y Tampico sellan alianza para desarrollo regional
G6_YHG_Db_WIAA_2d_Jy_eed42a8d63
Choque múltiple en Silao deja dos muertos y siete heridos
INFO_7_UNA_FOTO_53_59ec7b40d2
Arranca remodelación de Centro Integral de Cuidados en Guadalupe
publicidad

Más Vistas

repechaje_mundial_2026_88f318e04d
Definen equipos que jugarían en Monterrey su pase al Mundial
cristiano_ronaldo_poster_fifa_08a83f8f05
FIFA borra póster tras polémica por ‘olvidar’ a Cristiano Ronaldo
abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
Fortalece Congreso federal ley contra los abusos de aseguradoras
publicidad
×