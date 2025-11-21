Llegara a 100,000 personas de NL Leche del Bienestar

La distribución de leche subsidiada a través del Programa de Abasto Social (PAS) sigue en aumento en Nuevo León, pues la delegación estatal reporta que más de 65 mil habitantes ya reciben este apoyo alimentario en 49 municipios.

Gloria Treviño Salazar, responsable de la delegación federal, explicó que el objetivo es extender el alcance del programa y superar las 100 mil personas beneficiadas. Para ello, recientemente se pusieron en operación 60 nuevos puntos de entrega.

“Desde que llegamos a la delegación en julio pasado, trabajamos todos los días para que los nuevoleoneses tengan una mejor calidad en la alimentación y la leche juega un papel primordial en todas las etapas de la vida pues proporciona nutrientes para una buena salud, llevamos a la fecha 66 mil beneficiados y buscamos alcanzar 100 mil o más si es posible”, dijo Treviño Salazar.

La funcionaria señaló que los gobiernos municipales colaboraron en la implementación del programa en los 49 ayuntamientos donde ya opera, y anticipó que espera una coordinación similar en los dos pendientes, con la intención de ampliar la cobertura.

Treviño Salazar indicó que ese acompañamiento institucional será clave para seguir acercando alimentos básicos a más familias del estado.

