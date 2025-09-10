Cerrar X
'Llegará NL en octubre a meta de 4 mil unidades nuevas': Samuel

El gobernador presentó la ruta 188 con unidades nuevas, WiFi, cámaras, botón de pánico y conexión al Metro, con la que prometió más seguridad y menor espera

Como parte de la estrategia para reestructurar y modernizar el transporte público, el gobernador Samuel García dio este miércoles el banderazo de salida a la ruta 188 Paseo-Cosmópolis-Alameda con la integración de 25 nuevas unidades. 

Acompañado por el encargado del Instituto de Movilidad, Abraham Vargas, y el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, el gobernador destacó el esfuerzo de su administración por renovar la flota vehicular. 

"No hay ni un Estado de todo el continente, ni los gringos, ni la Ciudad de México que hayan adquirido tantos camiones nuevos como nuestro estado. Para mediados de octubre terminamos en 4 años 4 mil unidades y la mayoría de las unidades que van a estar llegando van a venirse a la Cuenca Norte, que es aquí Escobedo”, dijo García.

WhatsApp Image 2025-09-10 at 6.55.50 PM (2).jpeg

El mandatario anunció que para mediados de octubre se habrán incorporado 4 mil unidades a la flota estatal, la mayoría de ellas destinadas a la Cuenca Norte, que incluye a Escobedo. 

Explicó que todos los camiones están conectados al sistema Sintram, lo que permite monitorear en tiempo real su ubicación, si el aire acondicionado está encendido y la frecuencia de paso.

También subrayó que las nuevas unidades están equipadas con cámaras de vigilancia, botón de pánico e internet gratuito. 

Además, mencionó que elementos de Fuerza Civil estarán presentes en los autobuses para garantizar la seguridad de los pasajeros, especialmente de las mujeres, y prevenir el acoso.

WhatsApp Image 2025-09-10 at 6.55.50 PM (1).jpeg

Por su parte, Abraham Vargas explicó que esta es la primera de las rutas reestructuradas en la Cuenca Norte, que abarca los municipios de Salinas Victoria, Escobedo, San Nicolás y Monterrey. 

La nueva ruta conectará con las estaciones de la Línea 2 del Metro y llegará hasta la Alameda, en el centro de Monterrey, con una frecuencia de paso que se reducirá de 15 a 7 minutos.

Adicionalmente, la directora del Fideicomiso de Desarrollo Urbano (FIDEURB), María López Marchán, informó que se instalarán 500 nuevos parabuses en 11 corredores urbanos del área metropolitana, con una inversión de 100 millones de pesos. 

"Son estructuras metálicas de 6 x 6 pulgadas, con una longitud de 3, 6 y 9 metros, con iluminación solar y colocación a un lado de cada uno de ellos de un árbol", informó López.

Los nuevos parabuses se instalarán en municipios como Monterrey, San Pedro, Guadalupe, Juárez, San Nicolás, Santa Catarina y Escobedo.


