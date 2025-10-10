Cerrar X
Nuevo León

Llegará Rodeo Saltillo del 17 al 19 de octubre con música y rodeo

La secretaria de Turismo de Coahuila, Cristina González, destacó la variedad de actividades planeadas, incluyendo mini rodeo, granjas y eventos culturales.

  • 10
  • Octubre
    2025

Para los amantes de la música country, el grill y el ambiente familiar, la capital de Coahuila se prepara para recibir el Rodeo Saltillo, un festival que celebra las tradiciones y la cultura local.

El evento se llevará a cabo del 17 al 19 de octubre, ofreciendo un fin de semana lleno de actividades diseñadas para toda la familia. La iniciativa es un esfuerzo del Gobierno municipal en favor de la sana convivencia.

En representación del alcalde Javier Díaz González, el jefe de gabinete, César Iván Moreno, destacó que la ciudad está lista para recibir a los visitantes:

“Va a ser todo un espectáculo, lo que se va a vivir la próxima semana en el festival del rodeo. Por parte de Saltillo ya estamos listos, en cuanto a la capacidad hotelera, hasta con descuentos y todo”, afirmó Moreno.

El acceso al festival tendrá un costo general de $150 pesos por día para adultos y $65 pesos para infantes, incluyendo todas las zonas del evento. En la Arena 8 Segundos, la entrada será gratuita el viernes, mientras que sábado y domingo los precios van desde $200 pesos para niños y $450 pesos para adultos.

Por su parte, la secretaria de Turismo de Coahuila, Cristina González, destacó la variedad de actividades planeadas para toda la familia, incluyendo mini rodeo, granjas y eventos culturales.

Los visitantes también podrán disfrutar de conciertos al estilo vaquero/texano:

-Viernes 17: La Arrolladora Banda El Limón y La Leyenda
-Sábado 18: Duelo y El Poder del Norte de Arturo Buenrostro
-Domingo 19: Caballo Dorado y William Beckmann


