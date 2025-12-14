Podcast
lluvias_comenzaron_martes_noche_agustin_59101e67e0
Nuevo León

Lluvias moderadas a fuertes afectan a NL por frente frío 21

Protección Civil de Nuevo León reportó lluvias en zonas metropolitanas y rurales, con encharcamientos, vehículos varados y cierres viales temporales

  • 14
  • Diciembre
    2025

Protección Civil de Nuevo León informó que, de acuerdo con los radares meteorológicos, se registra presencia de precipitaciones de moderadas a fuertes debido al ingreso del frente frío número 21.

Las lluvias se presentan en la zona metropolitana, citrícola, sur, oriente y norte del estado. Entre los municipios con precipitaciones se encuentran Cadereyta Jiménez, Juárez, Allende, Parás, General Bravo, China, Monterrey, Sabinas Hidalgo, General Treviño, García, Mina, Montemorelos, Los Aldama, Los Herrera, Cerralvo, Santiago, Rayones, Galeana, Melchor Ocampo, Agualeguas, Pesquería, Guadalupe, Abasolo, Marín, Apodaca, Escobedo y San Nicolás de los Garza.

aeddf13a-07c8-4867-a0de-c583bdfeda27.jfif

En Monterrey se atendió el reporte de un vehículo varado en el retorno a Parque Canoas.

Derivado de las lluvias, se implementaron cierres viales temporales en el vado de Canoas.

Protección Civil detalló que hasta el momento se han recibido reportes de dos encharcamientos, un vehículo varado en corrientes de agua, cinco cortos circuitos y tres árboles caídos.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia, Protección Civil de Nuevo León mantiene el monitoreo constante de fuentes oficiales como la Comisión Nacional del Agua y el Sistema Meteorológico Nacional, así como de los radares meteorológicos, y continuará informando sobre cualquier situación relevante.


