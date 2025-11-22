Cerrar X
Nuevo León

Lluvias y frío por Frente Frío 16 marcarán semana en Nuevo León

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirman que el estado se encuentra entre las regiones más impactadas por este sistema frontal.

  • 22
  • Noviembre
    2025

Nuevo León entrará en un periodo prolongado de inestabilidad climática con la llegada del Frente Frío 16, fenómeno que provocará lluvias constantes, chubascos, ráfagas de viento y un ambiente frío que se extenderá durante varios días. Las autoridades estatales han pedido a la población mantenerse alerta y tomar precauciones ante los cambios bruscos que se intensificarán a partir del lunes.

El gobernador Samuel García confirmó que desde este fin de semana comenzaron a presentarse lloviznas y cielo nublado, anticipando que el periodo húmedo continuará prácticamente toda la semana.

Explicó que este comportamiento favorecerá a las presas, las cuales siguen monitoreándose a pesar de sus altos niveles. 

“Va a estar chispeando varios días; miércoles y jueves tendremos más lluvia para seguir llenando nuestras presas”, señaló al exhortar a la ciudadanía a prepararse con paraguas y ropa adecuada.

Las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirman que el estado se encuentra entre las regiones más impactadas por el Frente Frío 16, cuyo ingreso oficial al país ocurrió el jueves. Aunque desde entonces ya se perciben efectos moderados, el cambio más evidente se registrará desde el lunes 24 de noviembre, cuando se presentarán intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros. 

La humedad irá en aumento y se mantendrá bajo vigilancia debido al riesgo habitual que conlleva en la zona noreste del país.

Además de las lluvias, se pronostica un descenso considerable en las temperaturas. Desde este jueves y durante el viernes, el termómetro podría ubicarse entre 0 °C y 5 °C en zonas de Nuevo León, con posibilidad de heladas en puntos de mayor altitud. Este ambiente frío se intensificará el martes, cuando se combinará con rachas de viento que pueden afectar la sensación térmica y la movilidad urbana.

A mitad de la semana, el frente provocará temperaturas máximas cercanas a los 20 °C, generando un ambiente fresco y húmedo. De acuerdo con el pronóstico extendido de Monterrey, el miércoles se esperan 16 °C de mínima y 23 °C de máxima, mientras que el jueves el termómetro podría descender a 14 °C en su punto más bajo.

Protección Civil del estado recomendó a la ciudadanía mantenerse informada y atender los reportes oficiales, especialmente para grupos vulnerables y automovilistas. Además, sugirió consumir bebidas calientes, usar ropa térmica en capas y evitar cambios bruscos de temperatura. Para quienes realizan actividades al aire libre, se pidió extremar precauciones ante el viento y el pavimento mojado.

Con este escenario, Nuevo León inicia una semana clave en materia climática, en la que se espera que las lluvias contribuyan a aumentar los niveles de almacenamiento de agua, mientras las autoridades mantienen vigilancia sobre zonas susceptibles a inundaciones y afectaciones por viento. 


