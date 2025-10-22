Cerrar X
Nuevo León

Localizan con vida a Sylvia Marcela desaparecida en San Pedro

Tras haber sufrido un episodio psiquiátrico, la familia reportó su desaparición desde el pasado domingo 19 de octubre y solicitaba colaboración urgente.

Después de 72 horas de una intensa búsqueda, Sylvia Marcela Leal fue localizada sana y salva, en compañía de un familiar en la colonia Anáhuac, San Nicolás, de acuerdo con elementos de Fuerza Civil quienes reportaron el hallazgo.  

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León activó un reporte de búsqueda el pasado domingo 19 de octubre para dar con el paradero de la mujer de 52 años, quien fue reportada como desaparecida tras sufrir un episodio psiquiátrico.

Finalmente, gracias a la colaboración entre las autoridades y la ciudadanía, Sylvia Marcela fue ubicada en condiciones estables y sin signos de violencia.

