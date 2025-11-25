Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe

Luego de que el caso de la desaparición de una menor de apenas 15 años en el municipio de Guadalupe se hiciera viral, autoridades localizaron con vida a Angela Minel Tey Cortes en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La adolescente fue reportada como desaparecida este lunes 24 de noviembre, luego de que no fuera a la escuela y fuera vista en una tienda de conveniencia junto a un hombre de 50 años, cuya identidad desconocen sus familiares.

Trascendió que esta persona habría sustraído a la menor para entregársela a alguien más, aunque no se tienen sospechas del motivo. Además, se especula que existió un contacto previo entre ambos mientras ella practicaba junto a su banda de guerra en un parque y mediante un videojuego.

Además, familiares reportaron a las autoridades que del celular de Angela les llegó un mensaje donde supuestamente afirmaba que no regresaría a su casa, aunque les pareció sospechoso, pues el texto no coincidía con su forma habitual de escribir.

De momento las autoridades no han emitido más detalles sobre el estado de salud de la menor o la situación en la que fue encontrada.





