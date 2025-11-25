Cerrar X
angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Nuevo León

Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe

Luego de que el caso de la desaparición de una menor de 15 años en el municipio de Guadalupe se hiciera viral, autoridades localizaron con vida a Angela Minel

  • 25
  • Noviembre
    2025

Luego de que el caso de la desaparición de una menor de apenas 15 años en el municipio de Guadalupe se hiciera viral, autoridades localizaron con vida a Angela Minel Tey Cortes en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La adolescente fue reportada como desaparecida este lunes 24 de noviembre, luego de que no fuera a la escuela y fuera vista en una tienda de conveniencia junto a un hombre de 50 años, cuya identidad desconocen sus familiares.

Trascendió que esta persona habría sustraído a la menor para entregársela a alguien más, aunque no se tienen sospechas del motivo. Además, se especula que existió un contacto previo entre ambos mientras ella practicaba junto a su banda de guerra en un parque y mediante un videojuego.

Además, familiares reportaron a las autoridades que del celular de Angela les llegó un mensaje donde supuestamente afirmaba que no regresaría a su casa, aunque les pareció sospechoso, pues el texto no coincidía con su forma habitual de escribir.

De momento las autoridades no han emitido más detalles sobre el estado de salud de la menor o la situación en la que fue encontrada.

WhatsApp Image 2025-11-25 at 6.32.58 PM.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_11_24_T160219_328_019ea4e7fe
Investigará CEDH agresión de policía a menor en Torreón
EH_UNA_FOTO_2025_11_26_T111048_602_5cca4a4b67
Fiscalía: menor huyó por motivos personales a Tamaulipas
lluvias_nuevo_laredo_25cf64049f
Fuerte lluvia en Nuevo Laredo deja calles inundadas
publicidad

Últimas Noticias

G6s8l_R9_Xo_A_Ao_H_Zq_b804a5c4f3
México defenderá Convención de Asilo ante propuesta de Perú
nl_primeros_lugares_flores_00cd00a81a
Logra Nuevo León primeros lugares en seguridad, salud y economía
kyt7_98f5f95583
Protesta obliga al gobierno a acelerar venta de AHMSA: obreros
publicidad

Más Vistas

angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
aebb9670_ac9c_478d_9205_6a9242023fdc_1_791eac00d4
Redefinen límites municipales para nuevo Estadio de Tigres
publicidad
×