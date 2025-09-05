Cerrar X
Nuevo León

Logra Medio Ambiente reducción por partículas contaminantes

Datos oficiales demuestran que se consiguió una disminución histórica frente a lo registrado durante el mismo período de 2024

  • 05
  • Septiembre
    2025

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente se anunció que se reportó la reducción de partículas contaminantes en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Este avance representa un logro importante en la lucha contra la contaminación atmosférica en la región.

Se registró una disminución del 40% de las partículas PM2.5 y del 50% en las partículas PM10 en comparación con los niveles registrados en 2024. 

Los datos comparativos muestran que 37 de días en 2025 se detectaron niveles por encima del límite permitido de PM2.5, una cifra considerablemente menor a los 91 días del año anterior.

Dichos informes detallan que se observó un descenso notable en el número de días con concentraciones elevadas de contaminantes.

La Secretaría del Medio AMbiente reiteró su compromiso con la transparencia y monitoreo constante de la calidad del aire.


