Logra NL mantener baja en homicidios en este 2025: Fuerza Civil

Al cierre del noveno mes del año, el Estado cerró con un balance positivo en materia de seguridad, con una marcada reducción de homicidios y otros delitos de alto impacto, informó Fuerza Civil.

El conteo oficial muestra que los homicidios registrados en lo que va del 2025 se mantienen 66% por debajo de los reportados en el mismo periodo de 2024.

Además, los incidentes de robo de vehículo, robo a casa habitación, negocios y personas muestran una tendencia descendente, con una disminución de 12% respecto al año pasado.

Fuerza Civil destacó que estos resultados son fruto de la colaboración en el Grupo de Coordinación de Seguridad, conformado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalía General de la República, Fiscalía estatal, Agencia Estatal de Investigaciones, policías municipales y la propia Fuerza Civil.

De acuerdo con la corporación, las cifras confirman que las estrategias de inteligencia, prevención y coordinación interinstitucional están dando resultados tangibles y contribuyen a generar un entorno de mayor tranquilidad para la ciudadanía.

