Logra Nuevo León primeros lugares en seguridad, salud y economía

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, informó que Nuevo León alcanzó 41 primeros lugares a nivel nacional, de acuerdo con indicadores del INEGI, consolidándose como uno de los estados con mejor desempeño en seguridad, economía, salud y obra pública.

Flores destacó que estos resultados son producto de una administración enfocada en “hacer un buen gobierno, más seguro, más eficiente y, sobre todo, incorruptible”.

En materia de seguridad, Nuevo León se colocó en la primera posición nacional en desempeño de la Policía Estatal, registrando además un aumento del 8% en la confianza ciudadana hacia la corporación.

El funcionario informó reducciones sin precedentes en los principales indicadores delictivos:

36.7% menos delitos en general

49.6% de disminución en homicidios dolosos

93.8% de reducción en feminicidios en los últimos cuatro años

40% menos casos de secuestro

La percepción de corrupción bajó 5.5%, mientras que la incidencia disminuyó casi 26%.

Estos avances, señaló Flores, han colocado a Nuevo León en los primeros lugares nacionales en materia de seguridad.

Mientras que en materia de salud se cuenta con cobertura casi total y los neoloneses gastan menos en medicamentos.

El Secretario Miguel Flores informó que 9 de cada 10 nuevoleoneses cuentan con acceso a servicios médicos y coberturas universales.

Además, el estado se posicionó en primer lugar en reducción de gasto de bolsillo en medicamentos, gracias al fortalecimiento del sistema de salud.

En el ámbito económico, Nuevo León se mantiene como el motor económico del país. Durante 2025 logró atraer 110 millones de dólares en inversión extranjera, concentrando el 76% del nearshoring nacional.

El estado también ocupa el primer lugar en inversión en obra pública, con 105 mil millones de pesos dirigidos a proyectos prioritarios.

En materia social, Nuevo León alcanzó el primer lugar nacional en reducción de pobreza. Según el reporte, 98% de la población cuenta con acceso a vivienda, y el estado se encuentra en proceso de lograr “bandera blanca” en pobreza extrema.

El gobierno estatal también destacó diversos primeros lugares en indicadores ambientales, reforzando su compromiso en la protección y manejo responsable de los recursos naturales.

“Vamos por más”: Flores

Miguel Flores afirmó que el objetivo del gobierno es que a Nuevo León “le siga yendo mejor”, por lo que continuarán trabajando para mantener al estado como referente nacional en buen desempeño gubernamental.

