Mantiene NL 64% menos homicidios en lo que va de agosto

El mes de agosto ha mantenido un comportamiento a la baja en homicidios dolosos frente a los acumulados del año pasado, según el reporte oficial de la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz en Nuevo León.

Según información oficial, en lo que va de este mes de agosto se registran 47 homicidios dolosos, un 64% por debajo del registro del mismo período en el 2024, que acumuló 131.

De igual forma, en lo que va de 2025 se han registrado 518 homicidios dolosos, frente a los 1,091 registrados en el mismo período de 2024, lo que implica una reducción del 53%.

La contención en homicidios es resultado de una mejor coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, tanto en el Operativo Muralla, que se despliega en los municipios rurales de Nuevo León, como en el Grupo de Coordinación Metropolitana, que se enfoca en detener y procesar a los generadores de violencia de los municipios urbanos.

