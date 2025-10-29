Cerrar X
Nuevo León

Manuel Guerra inaugura 'Tortillería Móvil' gratuita en García

El alcalde Manuel Guerra Cavazos lanzó la 'Tortillería Móvil de la Gente', iniciativa que recorrerá las colonias de García para entregar tortillas gratuitas

  • 29
  • Octubre
    2025

En un esfuerzo por fortalecer la economía de las familias del municipio, el alcalde Manuel Guerra Cavazos inauguró este miércoles la “Tortillería Móvil de la Gente”, un programa social que lleva hasta las colonias tortillas de maíz 100% gratuitas, recién hechas y elaboradas con ingredientes de calidad.

El acto inaugural tuvo lugar en la colonia Paseo de las Minas, en la calle Aluminio esquina con Titanio, donde más de 250 vecinas y vecinos se reunieron para recibir este nuevo apoyo social.

Durante la jornada se entregaron más de 250 kilos de tortillas, elaboradas en el momento con maquinaria completamente equipada.

Cabe señalar que "La Tortillería Móvil de la Gente" forma parte del conjunto de programas sociales del Gobierno Municipal 2024–2027, como Mercado de la Gente y Agua de la Gente, iniciativas que se han consolidado como un alivio real para miles de hogares.

El remolque cuenta con amasadora, máquina de corte, rodillos transportadores, comal y estación de limpieza, lo que permite producir tortillas frescas y seguras en diferentes puntos del municipio.

“Este es un apoyo hecho con cariño para toda mi gente bonita de García. Sabemos lo que cuesta estirar el gasto y hacer rendir el dinero, por eso estamos creando programas que realmente alivianen la economía de las familias”, expresó el alcalde Manuel Guerra Cavazos durante la presentación.

Con este nuevo programa, los beneficiarios del Mercado de la Gente, donde ya se entregan productos gratuitos como frutas, verduras y artículos de limpieza, ahora también recibirán su kilo de tortillas sin costo, fortaleciendo la alimentación y el ahorro de cada hogar.

"La Tortillería Móvil" recorrerá distintas colonias semana a semana y se sumará próximamente a la Tarjeta Jefas, iniciativa que ofrecerá beneficios directos a mujeres, madres y esposas que son el pilar de cada hogar.


