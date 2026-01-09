Nuevo León Manuel Guerra ofrece trabajo a hombre en situación de calle Por: Diana Leyva 09 Enero2026 Comentarios Compartir en: Notas Relacionadas DramaFest consolida a NL como epicentro del teatro crítico David de la Peña entrega pavimentación en San Pedro, Santiago Hallan sin vida a abuela y nieto en domicilio de San Nicolás Últimas Noticias DramaFest consolida a NL como epicentro del teatro crítico David de la Peña entrega pavimentación en San Pedro, Santiago Sebastian Stan interpretará a Harvey Dent en The Batman: Parte II Más Vistas MC condena al régimen de Maduro; rechaza intervención militar Expertos proponen alianza hídrica entre NL y Tamaulipas Analizan autoridades suspender clases por frente frío