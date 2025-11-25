Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_25_at_8_20_49_PM_36183c1ba5
Nuevo León

Marchan y piden alto a la violencia contra la mujer

Los colectivos alzaron la voz y compartieron casos de violencia de género en sus distintas formas, así como de víctimas de feminicidio y exigieron justicia

  • 25
  • Noviembre
    2025

Cansadas de la violencia que viven día a día, un grupo de mujeres se manifestó de manera pacífica en la explanada de los héroes como parte de la movilización por el 25N, Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Desde el Palacio de Gobierno de Nuevo León, el contingente conformado por poco más de 30 mujeres, entre ellas algunas niñas, marchó en los alrededores de la Macroplaza.

“Pues estamos aquí para luchar en contra de la violencia de las mujeres en Nuevo León, bueno, no solo en Nuevo León, también en México. Ese movimiento es este Nacional y entonces buscamos que nos escuchen, que se atienda a las víctimas y que sobre todo la sociedad en general tenga como esa conversación respecto a qué es lo que pasa con las mujeres y la violencia en Nuevo León”, manifestó Lady López, representante de Morras Feministas Monterrey.

Los colectivos alzaron la voz y compartieron casos de violencia de género en sus distintas formas, así como de víctimas de feminicidio y exigieron justicia para erradicar esta práctica.

WhatsApp Image 2025-11-25 at 8.21.23 PM.jpeg

“El día de hoy se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres y ese mismo día, hace seis años, mi tía Abril Pérez Aragón fue asesinada en la Ciudad de México”, señaló Ana Lucia Torres, Organización La Voz de Abril.

Las manifestantes coincidieron en que alzar la voz representa una herramienta superpoderosa, para que trágicas historias dejen de suceder. 

Al grito de “vivas se las llevaron, vivas las queremos”, las manifestantes se congregaron a las afueras de “Palacio de Gobierno”, donde colocaron mantas y cartelones en las vallas que tenían blindado el recinto.

Elementos de Fuerza Civil, de Protección Civil del Estado y de Tránsito de Monterrey se mantuvieron en la zona para salvaguardar la seguridad de las asistentes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_25_at_5_22_46_PM_e2cc63a2ee
Mujeres de Reynosa exigen más seguridad en marcha del Día Naranja
Whats_App_Image_2025_11_25_at_1_29_19_AM_e60abbc5af
‘Avanza empoderamiento de las mujeres en NL’: Gobierno
EH_UNA_FOTO_2025_11_24_T122639_591_444b0dd6de
Proponen legítima defensa por violencia de género
publicidad

Últimas Noticias

G6s8l_R9_Xo_A_Ao_H_Zq_b804a5c4f3
México defenderá Convención de Asilo ante propuesta de Perú
nl_primeros_lugares_flores_00cd00a81a
Logra Nuevo León primeros lugares en seguridad, salud y economía
kyt7_98f5f95583
Protesta obliga al gobierno a acelerar venta de AHMSA: obreros
publicidad

Más Vistas

angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
aebb9670_ac9c_478d_9205_6a9242023fdc_1_791eac00d4
Redefinen límites municipales para nuevo Estadio de Tigres
publicidad
×