Mariana Rodríguez confirma que da positivo al dengue

Mariana Rodríguez dio a conocer que dio positivo al dengue tras experimentar algunos malestares, según confirmó en una historia en Instagram.

La titular de 'Amar a Nuevo León', compartió una historia en su cuenta de Instagram en donde le cuenta a sus seguidores que presenta temperatura aunque desconocía de que podía estar enferma.

"No sé qué sea, no traigo gripa, no traigo dolor de garganta, no tengo malestar en el estómago, pura calentura", señaló Mariana en redes.

Irónicamente, expresó que no creía que tuviera la enfermedad del dengue, ya que no tenía ningún piquete en el cuerpo, sin embargo, se haría los estudios necesarios para conocer qué enfermedad le estaba afectando.

Dos horas después, la esposa del gobernador Samuel García publicó los resultados de los estudios realizados en el Hospital Zambrano Hellion en San Pedro y confirmó que dio positiva a dengue.

Mariana detalló que continúa con la temperatura, le duele el cuerpo, los ojos, la cabeza, por tal motivo decidió priorizar su salud y lamentó no haber podido acudir a un evento con los niños de Capullos, a donde fue su esposo Samuel en su representación.

¿Qué es el Dengue?

El dengue es una enfermedad causada por un virus y se transmite a las personas por la picadura del mosquito portador de la enfermedad.

El dengue no se transmite de una persona a otra y actualmente no hay vacuna para combatirlo.

Síntomas:

Los síntomas del dengue, conocido comúnmente como “trancazo” o “fiebre quebrantahuesos”, aparecen después de un periodo de 4 a 7 días. Se presentan como:

Fiebre

Dolor de huesos

Dolor de cabeza intenso (en la frente)

Dolor de ojos (que se incrementa al moverlos)

Erupción en la piel (parecida al sarampión)

Náuseas

Vómito

Insomnio

Prurito (comezón)

Falta de apetito

Dolor abdominal



En casos graves:

Hemorragia

Convulsiones a causa de la fiebre

Deshidratación severa

