Más de un millón de alumnos iniciarán vacaciones decembrinas

La Secretaría de Educación de Nuevo León anunció que más de un millón de alumnas y alumnos de educación básica, tanto de planteles públicos como privados, comenzarán su periodo vacacional el próximo lunes 22 de diciembre hasta el 8 de enero de 2026.

Más allá del descanso académico, la dependencia estatal hizo un llamado a los padres de familia y tutores para aprovechar estos días en el fortalecimiento de la sana convivencia y los valores familiares.

Asimismo, se emitió una recomendación especial para vigilar el comportamiento digital de los menores, promoviendo un uso seguro y responsable de las tecnologías, el internet y las redes sociales durante el tiempo libre.

Con el objetivo de prevenir robos o actos de vandalismo mientras los planteles permanecen cerrados, la Secretaría de Educación solicitó el apoyo de la comunidad.

Se invita a los vecinos de las escuelas y a la ciudadanía en general a reportar cualquier actividad sospechosa o irregular de manera inmediata a través de la línea de emergencia 911.

Aunque el descanso para los estudiantes se extiende hasta enero, el calendario oficial 2025-2026 marca un regreso escalonado para el personal educativo el 7 de enero de 2026, cuando personal con funciones de dirección y docentes participará en el Taller Intensivo de Formación Continua.

Y el 8 de enero será el reinicio oficial de clases para todo el alumnado de nivel básico.

