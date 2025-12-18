Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_18_at_5_45_41_PM_b24b6e5fdf
Nuevo León

Más de un millón de alumnos iniciarán vacaciones decembrinas

La Secretaría de Educación estatal anunció que planteles públicos y privados, comenzarán su periodo vacacional el lunes 22 de diciembre hasta el 8 de enero

  • 18
  • Diciembre
    2025

La Secretaría de Educación de Nuevo León anunció que más de un millón de alumnas y alumnos de educación básica, tanto de planteles públicos como privados, comenzarán su periodo vacacional el próximo lunes 22 de diciembre hasta el 8 de enero de 2026.

Más allá del descanso académico, la dependencia estatal hizo un llamado a los padres de familia y tutores para aprovechar estos días en el fortalecimiento de la sana convivencia y los valores familiares.

Asimismo, se emitió una recomendación especial para vigilar el comportamiento digital de los menores, promoviendo un uso seguro y responsable de las tecnologías, el internet y las redes sociales durante el tiempo libre.

Con el objetivo de prevenir robos o actos de vandalismo mientras los planteles permanecen cerrados, la Secretaría de Educación solicitó el apoyo de la comunidad. 

Se invita a los vecinos de las escuelas y a la ciudadanía en general a reportar cualquier actividad sospechosa o irregular de manera inmediata a través de la línea de emergencia 911.

Aunque el descanso para los estudiantes se extiende hasta enero, el calendario oficial 2025-2026 marca un regreso escalonado para el personal educativo el 7 de enero de 2026, cuando personal con funciones de dirección y docentes participará en el Taller Intensivo de Formación Continua.

Y el 8 de enero será el reinicio oficial de clases para todo el alumnado de nivel básico.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

cancha_david_de_la_pena_javier_aquino_4751d0e4c2
Impulsan deporte en Santiago con nueva cancha de fútbol 7
samuel_presupuesto_reunion_e8c2cbef11
Vamos a continuar con 2025: Samuel ante retraso del Presupuesto
CMIC_UANL_firman_convenio_para_colaborar_en_practicas_academicas_jpg_7d7d9983cf
CMIC-UANL firman convenio para colaborar en prácticas académicas
publicidad

Últimas Noticias

comida_40_desperdicio_832240e65a
Se dispara 40% el desperdicio de alimentos en Navidad en México
EH_UNA_FOTO_2025_12_19_T131836_865_e9e0e4cbc4
Decomisan 20 toneladas de pirotécnica y guardan silencio
eua_canada_fe6fb80ddc
Iniciarán conversaciones EUA y Canadá por el T-MEC en 2026
publicidad

Más Vistas

coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_17_T091620_789_f5197df965
Detienen a dos mujeres por robo en tienda de Fashion Drive
nl_ruta_611_lozano_44aeb96c2e
Señalan a Miguel y a Patricio Lozano por ‘negligencia asesina’ 
publicidad
×