Cerrar X
samuel_mauricio_20ef2a6099
Nuevo León

Mauricio Fernández sirvió a su comunidad hasta el final: Samuel

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, lamentó el fallecimiento de Mauricio Fernández Garza, cuatro veces alcalde de San Pedro Garza García

  • 23
  • Septiembre
    2025

Tras el fallecimiento de Mauricio Fernández Garza, alcalde con licencia de San Pedro Garza García, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, expresó su pesar y rindió homenaje al legado del político panista.

En un mensaje difundido en redes sociales, García subrayó que “Nuevo León es lo que es gracias a la grandeza y el coraje de su gente. Un neoleonés ejemplar sin duda alguna es Mauricio Fernández”.

“Un grande de Nuevo León, un amigo, trabajamos mucho estos últimos años”, recordó, “quiero pedir una pronta resignación a la familia y mandarles un fuerte abrazo.

“Sirvió a su comunidad hasta el último momento”

El mandatario destacó que Fernández trabajó durante toda su vida con un compromiso inquebrantable para hacer de San Pedro uno de los municipios más importantes del país.

“Puso todos sus esfuerzos en hacer de San Pedro un lugar seguro, pero también un epicentro cultural y ejemplo de urbanidad”, afirmó García, quien agregó que Fernández se va con la satisfacción de haber cumplido con el honor más grande: servir a su comunidad.

Condolencias a la familia

Finalmente, el gobernador envió un mensaje de acompañamiento a los seres queridos del alcalde: “Le mando un abrazo a su familia, los acompañamos en su dolor. Que en paz descanse Mauricio Fernández”.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_empleo_fcca23bbe2
Nuevo León es líder nacional en empleos en sector manufacturero
mauricio_fernandez_a5a1da00c9
Mauricio Hernández Garza: el alcalde irrepetible
Whats_App_Image_2025_09_23_at_11_31_21_PM_4534e7f976
Llenan de flores La Milarca para recordar a Mauricio Fernández
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_24_at_12_12_46_AM_6db04aa8fe
Economía mexicana luce con 'mejor cara' hacia cierre de año
Whats_App_Image_2025_09_24_at_12_18_18_AM_61f4246ce2
Prevén que NL alcanzará $100,000 mdd en anuncios de inversión
finanzas_empleo_fcca23bbe2
Nuevo León es líder nacional en empleos en sector manufacturero
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_21_at_10_25_39_PM_2_67bccfe0e0
Entristece a regios muerte de Débora Estrella en accidente aéreo
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T135603_362_e9c7c040f1
Conoce a la lista de ganadores del Balón de Oro 2025
EH_DOS_FOTOS_41_b0d1ebe902
Familiares y amigos acuden a funeral de Débora Estrella
publicidad
×