Mauricio Fernández sirvió a su comunidad hasta el final: Samuel

Tras el fallecimiento de Mauricio Fernández Garza, alcalde con licencia de San Pedro Garza García, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, expresó su pesar y rindió homenaje al legado del político panista.

En un mensaje difundido en redes sociales, García subrayó que “Nuevo León es lo que es gracias a la grandeza y el coraje de su gente. Un neoleonés ejemplar sin duda alguna es Mauricio Fernández”.

“Un grande de Nuevo León, un amigo, trabajamos mucho estos últimos años”, recordó, “quiero pedir una pronta resignación a la familia y mandarles un fuerte abrazo.

“Sirvió a su comunidad hasta el último momento”

El mandatario destacó que Fernández trabajó durante toda su vida con un compromiso inquebrantable para hacer de San Pedro uno de los municipios más importantes del país.

— Samuel García (@samuel_garcias) September 23, 2025

“Puso todos sus esfuerzos en hacer de San Pedro un lugar seguro, pero también un epicentro cultural y ejemplo de urbanidad”, afirmó García, quien agregó que Fernández se va con la satisfacción de haber cumplido con el honor más grande: servir a su comunidad.

Condolencias a la familia

Finalmente, el gobernador envió un mensaje de acompañamiento a los seres queridos del alcalde: “Le mando un abrazo a su familia, los acompañamos en su dolor. Que en paz descanse Mauricio Fernández”.

