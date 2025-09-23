'Mauricio no tenía pelos en la lengua': Andrés Mijes

El presidente municipal de Escobedo, Andrés Mijes, reconoció públicamente el legado que deja el alcalde Mauricio Fernández, quien falleció hoy, por haber impulsado a San Pedro para convertirla en la mejor ciudad de América Latina, y destacó su personalidad porque nunca tuvo pelos en la lengua.

"Lamentamos mucho el fallecimiento de Mauricio, como les decía yo: un hombre que no tenía pelos en la lengua, por decirlo así, decía las cosas tal cual son”, expresó.

El alcalde de Morena declaró que el principal legado del político panista y cuatro veces alcalde de San Pedro fue haber empujado a esa ciudad para ser un municipio modelo.

"Es un hombre que deja un gran legado en el municipio de San Pedro; si alguien ayudó mucho para que San Pedro sea lo que es, es sin duda Mauricio Fernández. El legado de tener la mejor ciudad de América Latina se debe en gran parte al trabajo que realizó Mauricio Fernández en San Pedro”, destacó.

Mijes Llovera, quien preside la Mesa Metropolitana de Alcaldes, aclaró que en esa agrupación el edil sampetrino no les dejó ningún pendiente.

"No quedó ningún pendiente; Mauricio era también un ejecutivo, un hombre que inmediatamente resolvía, que esa es una de las grandes ventajas de su personalidad; no quedó ningún pendiente de Mauricio en la Mesa Metropolitana”, expuso.

El edil consideró que lo que sigue es aprender la lección que deja Fernández Garza.

"Yo creo que lo que queda pendiente es que nosotros honremos su memoria trabajando con ese cariño, con ese amor, con esa disciplina y también con ese empuje para poder hacer de nuestros municipios un municipio como San Pedro”, aseveró.

Lamentó el fallecimiento de quien también fuera empresario y promotor de arte.

"Hoy es un día triste, lamentablemente fallece Mauricio Fernández, un político destacado que amaba mucho a San Pedro, a Nuevo León… un político sin tapujos”, aseveró.

