Menor tiene 90% de quemaduras y está en estado grave: IMSS

La menor Dayra Jimena, de 15 años, que sufrió quemaduras de tercer grado en 90% de su cuerpo en la explosión por pirotecnia en Pesquería continúa hospitalizada en estado muy grave, con pronóstico reservado, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con las autoridades del instituto, la menor Dayra está recibiendo un tratamiento interdisciplinario en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 67, en Apodaca, que involucra diversas especialidades médicas para intentar salvar su vida.

“La segunda paciente continúa hospitalizada en estado muy grave, con pronóstico reservado, recibiendo tratamiento interdisciplinario de diversas especialidades”, informó el instituto a través de un comunicado.

A este hospital también llegó otra menor de edad, Ingrid Daina, víctima también del siniestro, que falleció las primeras horas de hoy.

El IMSS lamentó profundamente el deceso y extendió sus condolencias a los familiares y amigos de la víctima.

"Debido a la condición crítica en la que llegó, y a pesar de los esfuerzos del personal del HGZ No. 67, una de las menores falleció en las primeras horas de este 29 de noviembre," informó el Instituto.

También informó que este lamentable hecho subraya la gravedad de los accidentes por pirotecnia y el alto costo humano de estos incidentes.

