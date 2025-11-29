Cerrar X
Pesqueria_059a8741b5
Nuevo León

Menor tiene 90% de quemaduras y está en estado grave: IMSS

De acuerdo con las autoridades del instituto, la menor Dayra está recibiendo un tratamiento interdisciplinario en el Hospital General de Zona 67, en Apodaca

  • 29
  • Noviembre
    2025

La menor Dayra Jimena, de 15 años, que sufrió quemaduras de tercer grado en 90% de su cuerpo en la explosión por pirotecnia en Pesquería continúa hospitalizada en estado muy grave, con pronóstico reservado, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con las autoridades del instituto, la menor Dayra está recibiendo un tratamiento interdisciplinario en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 67, en Apodaca, que involucra diversas especialidades médicas para intentar salvar su vida.

“La segunda paciente continúa hospitalizada en estado muy grave, con pronóstico reservado, recibiendo tratamiento interdisciplinario de diversas especialidades”, informó el instituto a través de un comunicado.

thesr.jpg

A este hospital también llegó otra menor de edad, Ingrid Daina, víctima también del siniestro, que falleció las primeras horas de hoy.

El IMSS lamentó profundamente el deceso y extendió sus condolencias a los familiares y amigos de la víctima.

"Debido a la condición crítica en la que llegó, y a pesar de los esfuerzos del personal del HGZ No. 67, una de las menores falleció en las primeras horas de este 29 de noviembre," informó el Instituto.

También informó que este lamentable hecho subraya la gravedad de los accidentes por pirotecnia y el alto costo humano de estos incidentes.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_11_30_T120717_852_c1c283f3f7
Piden evitar pirotecnia en peregrinaciones por bienestar animal
fa243ce3_43e4_4e25_9253_c50bbb923d5d_d6768b84ff
Muere joven por heridas de explosión; suman cuatro fallecimientos
c213841d_9aa0_44e7_9eb4_0b8c6b11aa99_e98d398daa
Caen 11 por fiesta clandestina con 350 menores en San Pedro
publicidad

Últimas Noticias

de_que_trata_Zootopia_2_Judy_y_Nick_692d1cb5ab
Rompe récords ‘Zootopia 2’ 10 años después de primer entrega
Whats_App_Image_2025_11_30_at_10_24_46_PM_d51f5ad530
¡Brilla ya la Navidad! Encienden pino en el Museo de Historia
G7_DKLH_1_XIAATBUT_daabea7f47
Presidente de Singapur llega a México para su reunión con Claudia
publicidad

Más Vistas

Explosion_pesqueria_d10ad012a8
Explosión por pirotecnia en Pesquería deja tres muertos y heridos
joven_de_15_anos_porrista_de_Club_Titanes_Apodaca_pierde_la_vida_tras_explosion_1_b9859af8de
Porrista entre las víctimas mortales de la explosión en Pesquería
Estadio_Borregos_738cae7495
¡Auténtico drama! Tigres vence a Borregos y es campeón de ONEFA
publicidad
×