Moderniza NL parabuses con enfoque en seguridad y accesibilidad

Con una inversión de $100 millones de pesos, Nuevo León puso en marcha un programa para instalar 500 parabuses modernos y seguros en ocho municipios metropolitanos, transformando la experiencia de espera y tránsito para miles de usuarios.

El proyecto, impulsado por el gobernador Samuel García Sepúlveda y ejecutado por el Fideicomiso de Desarrollo Urbano (FIDEURB), busca modernizar la infraestructura de la urbe regia con un enfoque en seguridad, accesibilidad y perspectiva de género.

Los nuevos parabuses se integran a la estrategia de modernización del transporte público y han sido diseñados pensando en el usuario.

María Guadalupe López Marchan, Directora General de FIDEURB, destacó que el diseño incorpora elementos clave para la seguridad, especialmente de las mujeres.

“Es un diseño con perspectiva de género porque incluye seguridad, iluminación y accesibilidad para mujeres, personas con discapacidad y familias que usan el transporte público”, detalló López Marchan.

Originalmente planeado para 250 unidades, el programa duplicó su alcance y presupuesto —pasando de $50 a $100 millones de pesos— ante la alta demanda de usuarios en horas pico.

Esta ampliación asegura que la red llegue a todos los municipios metropolitanos, distribuyéndose en corredores estratégicos.

“El gobernador nos instruyó a ampliar el programa porque observó la gran demanda en horas pico y la necesidad de ofrecer más seguridad y confort”, explicó la directora de FIDEURB.

Actualmente, ya se están utilizando parabuses en avenidas con gran afluencia como Eloy Cavazos y San Sebastián en Guadalupe, la zona del Tec por la avenida Garza Sada y el área de Sendero en San Nicolás.

Innovación y bienstar

Los tres prototipos de parabuses cuentan con características innovadoras pensadas para el bienestar ciudadano: iluminación solar para garantizar seguridad nocturna, accesibilidad universal con rampas y espacios adecuados para personas con discapacidad, adultos mayores y madres con carriolas, puntos de recarga USB para dispositivos móviles en corredores estratégicos, áreas de sombra integradas con árboles que mejoran el entorno ambiental, diseño modular que se adapta al volumen de usuarios en cada corredor.

López Marchan enfatizó que este proyecto responde a una visión distinta de ciudad.

“Respetar el derecho a la movilidad y a la igualdad de quienes habitan el área metropolitana”.

Además de la instalación, FIDEURB garantizará el mantenimiento permanente, incluyendo limpieza, pintura, señalética y áreas verdes, para asegurar una imagen urbana uniforme y estaciones siempre en óptimas condiciones.

Más allá del mundial 2026: el peatón al centro

Si bien el programa se vincula con la estrategia “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, sus objetivos son a largo plazo.

La funcionaria concluyó que la meta más importante es dejar un legado de movilidad y accesibilidad para los peatones que perdurará más allá de la justa deportiva.

“Sí, es un cambio porque no van con fines publicitarios. Van con fines de un servicio al usuario y creo que desde ahí te cambia el chip, porque tiene una perspectiva distinta”, finalizó López Marchan, recalcando que, con este programa, Nuevo León coloca la perspectiva de género, la innovación y el bienestar ciudadano en el centro del diseño urbano.

Una nueva experiencia

A través del programa de parabuses, Nuevo León coloca la perspectiva de género, la innovación y el bienestar ciudadano en el centro del diseño urbano.

500 parabuses instalados en 8 municipios.

3 prototipos distintos según el tipo de corredor.

$100 millones de pesos de inversión.

