Nuevo León

Monterrey realiza su primera Feria Ambiental 2025

El evento ofreció talleres de germinación, manualidades con materiales reciclados, reutilización de ropa y textiles y creación de jardines polinizadores

  • 09
  • Noviembre
    2025

Por primera vez, Monterrey llevó a cabo la Feria Ambiental 2025, un evento dirigido a fomentar la conciencia ciudadana sobre el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad urbana.

La actividad se llevó a cabo en los alrededores del Museo Metropolitano y la Plaza Hidalgo, donde se ofrecieron talleres de germinación, manualidades con materiales reciclados, reutilización de ropa y textiles, así como la creación de jardines polinizadores. También se instaló un mercado con productos ecológicos.

Fernando Margáin Sada, jefe de Gabinete municipal, habló sobre la relevancia del encuentro y la participación de la comunidad.

“Estamos muy contentos porque este es un evento inédito que impulsa la cultura ambiental y el trabajo en conjunto con la comunidad, es un reflejo de la misión y el compromiso del alcalde Adrián de la Garza y de todo el equipo municipal por mejorar la calidad de vida de quienes vivimos en Monterrey”, dijo Margáin.

Durante la jornada, a la que asistieron más de 200 personas, se entregaron reconocimientos a los ganadores de los concursos de dibujo infantil y fotografía juvenil.

Las obras premiadas estarán en exhibición temporal en el Museo Metropolitano de Monterrey.

El secretario de Desarrollo Urbano Sostenible, Fernando Gutiérrez Moreno, subrayó el papel del arte como medio de sensibilización ambiental.

“Monterrey es donde nos movemos, existimos y somos; parte de nuestra historia y nuestro futuro está aquí; y este compromiso que comentaba el jefe de gabinete es justamente la conciencia ambiental, el trabajo dedicado y la observación atenta”, agregó el secretario de desarrollo urbano.


