Nuevo León

Monterrey se prepara para el Mundial con limpieza y orden

La Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey impulsa un cambio gradual en la imagen del Centro de la ciudad, siguiendo instrucciones del Alcalde De la Garza

La Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey impulsa un cambio gradual en la imagen del Centro de la ciudad, siguiendo instrucciones del Alcalde Adrián de la Garza, con el objetivo de mantener la capital digna, limpia y ordenada para recibir a miles de visitantes durante el Mundial de Fútbol 2026.

Entre las labores realizadas, destacan el barrido manual de más de 2,500 kilómetros lineales al mes, pepena en más de 1,000 kilómetros, barrido mecánico de alrededor de 400 kilómetros y deshierbe de más de 300 mil metros cuadrados.

Además, se pintan 6,000 metros lineales de cordón de banqueta en un plazo de 30 días, únicamente en el primer cuadro de la ciudad.

Con estas acciones, Monterrey busca lucir a la altura del compromiso que representa la Copa del Mundo.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para colaborar y mantener la ciudad limpia, garantizando así una buena impresión a los turistas que llegarán en 2026.


