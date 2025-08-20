Cerrar X
EH_COLLAGE_2f3fa9607f
Nuevo León

Monterrey y Guadalupe activan operativos de limpieza por lluvias

Los municipios de Monterrey y Guadalupe activaron operativos de limpieza y vigilancia para prevenir inundaciones y afectaciones viales

  • 20
  • Agosto
    2025

Ante las lluvias registradas desde la mañana de este miércoles, los municipios de Monterrey y Guadalupe activaron operativos de limpieza y vigilancia para prevenir inundaciones y afectaciones viales.

En Monterrey, cuadrillas de las cinco zonas operativas de la secretaría de servicios públicos realizaron labores de limpieza de rejillas, barrido y desazolve, tanto manual como con el uso de hidrojet, enfocándose en los puntos con mayor riesgo de inundación. 

La dirección de tránsito también mantuviera vigilancia en calles y avenidas, y determinó el cierre temporal de varios pasos vehiculares afectados por encharcamientos, como el cruce de Aarón Sáenz y Díaz Ordaz, el acceso inferior al Parque Canoas, así como en Conchello y Ruiz Cortines en sentido de norte a sur. 

Además, los cruces de ríos y arroyos son monitoreados en tiempo real a través de las cámaras del C4.

Por su parte, en Guadalupe, personal de la secretaría de servicios públicos trabajó en la limpieza de alcantarillas sobre la avenida Pablo Livas, retirando grandes cantidades de basura arrastrada por los escurrimientos. 

Las labores se concentraron en los cruces de Pablo Livas con Arturo B. de la Garza, Del Bosque y Perla, en la colonia Independientes, como parte del operativo de mantenimiento del drenaje pluvial.

Ambos municipios continuarán con los operativos mientras persistan las precipitaciones a fin de minimizar riesgos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_3_181b8be2d1
Incendio consume 2 locales en el Mercado Juárez de Monterrey
INFO_7_UNA_FOTO_5_0e854dbe17
DIF Monterrey apoya a familia afectada por incendio en la CROC
deportes_linda_noskova_099f907827
Linda Noskova quiere el Bicampeonato: avanza a cuartos de final
publicidad

Últimas Noticias

garcia_luna_6c37a3a901
Denuncia Genaro García Luna maltratos en prisión de EUA
INFO_7_UNA_FOTO_6_e28a13d86e
Cae tráiler en arroyo tras salir de la carretera; conductor muere
ue_eua_945e11edbf
Firman EUA y UE acuerdo comercial con aranceles del 15%
publicidad

Más Vistas

nl_abrahm_vargas_metrorrey_obras_f7dd445c37
Ante el regreso a clases reabrirán los carriles exprés
EH_UNA_FOTO_2025_08_19_T163003_644_6a841e3278
Asesinan a Ernesto Barajas, vocalista y dueño de Enigma Norteño
Whats_App_Image_2025_08_20_at_12_21_09_AM_a0c407ee22
Llevan obras 40% de avance en el Parque del Agua
publicidad
×