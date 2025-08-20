Monterrey y Guadalupe activan operativos de limpieza por lluvias

Ante las lluvias registradas desde la mañana de este miércoles, los municipios de Monterrey y Guadalupe activaron operativos de limpieza y vigilancia para prevenir inundaciones y afectaciones viales.

En Monterrey, cuadrillas de las cinco zonas operativas de la secretaría de servicios públicos realizaron labores de limpieza de rejillas, barrido y desazolve, tanto manual como con el uso de hidrojet, enfocándose en los puntos con mayor riesgo de inundación.

La dirección de tránsito también mantuviera vigilancia en calles y avenidas, y determinó el cierre temporal de varios pasos vehiculares afectados por encharcamientos, como el cruce de Aarón Sáenz y Díaz Ordaz, el acceso inferior al Parque Canoas, así como en Conchello y Ruiz Cortines en sentido de norte a sur.

Además, los cruces de ríos y arroyos son monitoreados en tiempo real a través de las cámaras del C4.

Por su parte, en Guadalupe, personal de la secretaría de servicios públicos trabajó en la limpieza de alcantarillas sobre la avenida Pablo Livas, retirando grandes cantidades de basura arrastrada por los escurrimientos.

Las labores se concentraron en los cruces de Pablo Livas con Arturo B. de la Garza, Del Bosque y Perla, en la colonia Independientes, como parte del operativo de mantenimiento del drenaje pluvial.

Ambos municipios continuarán con los operativos mientras persistan las precipitaciones a fin de minimizar riesgos.

