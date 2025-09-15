Mostrarán poderío de Fuerza Civil en desfile de la Independencia

En un despliegue sin precedentes, Fuerza Civil será uno de los protagonistas este martes del gran desfile de la Independencia, mostrando ante miles de ciudadanos su profesionalismo y fuerza operativa, informó la corporación.

El contingente, compuesto por más de 1,300 elementos, busca reafirmar su compromiso con la seguridad y el orgullo cívico de Nuevo León.

La parada cívica contará con la participación de 600 cadetes en formación y 700 policías activos, quienes representarán a las siete divisiones operativas de la corporación.

El desfile, se indicó, será una vitrina para las capacidades de cada una de estas divisiones, que trabajan diariamente para garantizar la seguridad de la población.

El contingente de Fuerza Civil también incluirá:

25 unidades blindadas Black Mamba

Cuatro helicópteros y el grupo aéreo.

Vehículos equipados con tecnología de punta, como los Chargers, además de patrullas pick-up, grúas y las ambulancias de la división médica.

La banda de guerra, los binomios K9 y el equipo táctico y armamento de última generación, que demuestran la preparación y equipamiento con el que cuentan los elementos.

De acuerdo con las autoridades, Fuerza Civil enaltece las tradiciones de la Independencia y demuestra la capacidad de respuesta y protección que la corporación ofrece a Nuevo León.

Este evento histórico, señalaron, no solo celebra la libertad del país, sino que también sirve como una poderosa muestra de la dedicación de quienes velan por la seguridad de la entidad.

