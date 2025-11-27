Movilidad de Nuevo León tendrá impulso federal de 2 mil mdp

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció una partida financiera de entre 1,500 y 2 mil millones de pesos para Nuevo León, por ser sede del Mundial de Futbol 2026, y se asignará otra cantidad igual a cada una de las otras dos sedes, la Ciudad de México y el estado de Jalisco.

Durante la conferencia de prensa La Mañanera, la mandataria nacional informó que el apoyo a las tres entidades está destinado al rubro de Movilidad.

El anuncio lo hizo ante la presencia de los gobernadores de Nuevo León, Samuel García, y de Jalisco, Pablo Lemus, así como de la jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada, quienes rindieron un informe de los avances en infraestructura para realizar la máxima fiesta futbolera en sus territorios.

"Me comprometí con ellos a que iba a haber una aportación del gobierno de México entre mil 500 y 2 mil millones de pesos para cada entidad, ¿para qué son?, para la infraestructura, para el Metro en el caso de Monterrey, en el caso de la ciudad, para transporte público principalmente y movilidad. Este año ya no pudimos cumplir con ese compromiso, pero lo estaremos cumpliendo para el próximo año", detalló. "En el caso de Nuevo León, la 4 y la 6", sostuvo", afirmó

Los recursos se entregarán a principios del 2026

El gobernador Samuel García le agradeció a la Presidenta el apoyo económico a Nuevo León, que, dijo, será la mejor sede del Mundial, que además será el "más norteño".

Además, garantizó que no habrá despilfarro de recursos, ya que todas las obras del Mundial se quedarán como infraestructura y ése será el legado.

El mandatario estatal adelantó que los recursos serán para apoyar la manufactura de camiones.

"Agradecerle el apoyo, en el caso de Nuevo León nos va a ayudar mucho porque sería para camiones hechos en Nuevo León. Entonces, cuente con que su apoyo, aparte, va a dar a muchísimo empleo", expresó. "Nos propusimos ser la sede mas norteña de los 3 países. Y fieles al pragmatismo, dijimos que no se gastaría ni un solo peso con la excusa del Mundial, sino que todo fuera inversión en obra pública para que una vez terminado el Mundial, quede un gran legado", sostuvo.

Sheinbaum Pardo refirió que, además, a Nuevo León se le apoya con la construcción del tren de pasajeros de Saltillo a Nuevo Laredo pasando por tierras regias, y aunque no estará listo para el Mundial 2026, sí tendrá avances para el 2027.

Nuevo León está blindado para Mundial: Samuel

Adicionalmente, García Sepúlveda aprovechó para agradecer a la Federación por otros apoyos dados a la entidad para la Seguridad, específicamente para la reducción de delitos, y afirmó que el estado quedará "blindado" para el Mundial.

"Hemos blindado a todo el Estado con destacamentos, con 10 helicópteros, vamos a tener dos Black Hawk listos, tenemos la división blindada, patrullas, nueva división carretera. En seguridad nos ha ido muy bien, Presidenta, gracias por todo el apoyo. Nuevo León redujo 81 por ciento los delitos este 2025. Estamos listos y tenemos a Nuevo León blindado, para que haya paz y mucha tranquilidad en el Mundial", destacó.

El gobernador pasó revista de los avances en infraestructura y seguridad, entre los que destacó la nueva Fuerza Civil con un nuevo Cuartel General, 7 mil policías, nuevos helicópteros, Black Mambas, mil 200 patrullas y 16 nuevos destacamentos.

Comentarios