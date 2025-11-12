Cerrar X
Nuevo León

Movilización policiaca por disparos de arma en San Pedro

Empleados de una torre a un costado de esta zona reportaron la detonación de al menos 15 disparos de arma de fuego. Una persona fue vista huyendo del lugar

  • 12
  • Noviembre
    2025

Autoridades se movilizaron hacia los límites de los municipios de San Pedro Garza García y Monterrey, luego de que se reportaran múltiples detonaciones de arma de fuego.

El incidente ocurrió en la colonia Residencial Santa Bárbara, a la altura del cruce de las calles Los Soles y Solar, en la zona de la Loma Larga.

Empleados de la Torre Comercial Los Soles afirmaron haber escuchado varias detonaciones y lograron captar en video a un hombre que vestía una camisa roja, quien aparentemente arrojó una mochila antes de huir del lugar.

Elementos de Fuerza Civil, agentes ministeriales y policías de San Pedro acudieron de inmediato al sitio.

Durante el operativo, la persona fue detenida entre la maleza de la Loma Larga, aunque las autoridades aún no confirman si está relacionada con las detonaciones reportadas.

Hasta el momento no se registran personas lesionadas.

Las autoridades permanecen en la zona realizando rondines de vigilancia e iniciando las investigaciones correspondientes.


