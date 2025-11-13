Muere hombre tras ser detenido por Fuerza Civil en Monterrey

Un hombre identificado como Jesús “N”, poco después de haber sido detenido por elementos de Fuerza Civil en el centro de Monterrey, murió.

De acuerdo con los primeros reportes, la detención ocurrió cuando oficiales detectaron una camioneta pick-up blanca estacionada en el cruce de Zuazua y Padre Mier, donde se encontraban tres hombres.

Al revisar el vehículo y las pertenencias de los hombres, los agentes habrían encontrado dosis de cristal y marihuana, por lo que detuvieron a los tres sujetos, identificados como Jesús “N”, Emilio “N” y Miguel “N”, por presuntos delitos contra la salud. Horas más tarde trascendió que Jesús “N” falleció luego de su detención.

La corporación estatal informó posteriormente que, tras ser detenido, el hombre comenzó a sentirse mal, con dificultad para respirar, y cayó al suelo, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario, donde ya no presentaba signos vitales al momento de su llegada sin embargo, falta que se realice la autopsia de ley.

