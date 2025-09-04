Cerrar X
b6e2851d_5aa3_4595_a4eb_e08f5632f979_62b07812c8
Nuevo León

Muere joven embarazada tras acudir a clínica en Santa Catarina

La víctima fue identificada como una joven originaria de Veracruz, quien presentó algunas complicaciones durante su cesárea

  • 04
  • Septiembre
    2025

Las instalaciones de un hospital particular ubicado sobre la avenida Cuauhtémoc, en la colonia Residencial Cuauhtémoc del municipio de Santa Catarina, permanecen aseguradas por la Fiscalía de Justicia de Nuevo León luego de que se reportara la muerte de una mujer embarazada.

De manera extraoficial, la víctima fue identificada como Lizeth Meza, de 29 años, originaria del estado de Veracruz, quien vivía en García, quien acudió a la clínica Médica Cuauhtémoc para someterse a una cesárea. 

Durante la atención médica, la joven presentó un sangrado que obligó a su traslado de urgencia al Hospital Materno Infantil, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

El hecho ocurrió el pasado 2 de septiembre y, hasta el momento, la causa de muerte está pendiente de confirmarse mediante la autopsia. 

Las indagatorias se encuentran a cargo de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres.

2edc2216-5603-494c-a242-a5fba4048cbc.jpg

Afuera de la clínica se observa un panorámico con el nombre del doctor Roberto Martínez Santos, aunque no se ha precisado si fue él quien atendió a la paciente durante el procedimiento quirúrgico.

Otra de las interrogantes que se mantiene es el estado de salud del bebé.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_26_at_6_57_13_PM_7635fedd11
Volcadura en carretera Monterrey–Saltillo deja seis lesionados
e0bab3ac_ae07_4978_9064_9cbb769650fd_3175916daa
Supervisan instalaciones concluidas del Semefo
No_hay_detenidos_por_ninos_chiapanecos_explotados_Fiscalia_33e15a2700
No hay detenidos por niños chiapanecos explotados: Fiscalía
publicidad

Últimas Noticias

G0_H_Mbh_B_Xg_A_Ao7_Yk_6a75589779
Carambola deja al menos una decena de lesionados en Perú
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_e9f35f62a3
Reportan incendio en instalaciones de Zinc Nacional
EH_UNA_FOTO_ae8f9e2e13
Trump oficializa regreso del nombre Departamento de Guerra en EUA
publicidad

Más Vistas

perro_mujer_cdmx_0025441525
Adulta mayor pierde parte del brazo tras ataque de perro en CDMX
nl_presas_nl_tamaulipas_2e36e86406
Existen condiciones para el trasvase de El Cuchillo a Tamaulipas
EH_CONTEXTO_344ec034de
Suman dos fallecidos tras accidente en Ciénega de Flores
publicidad
×