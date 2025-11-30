Muere joven por heridas de explosión; suman cuatro fallecimientos

El número de víctimas mortales por la explosión de pirotecnia en Pesquería aumentó a cuatro tras el fallecimiento este domingo de una adolescente que permanecía hospitalizada.

Se trata de Daira Jimena García, de 15 años, cuyo deceso se reportó a la 1:20 de la madrugada en la Clínica 67 de Instituto Mexicano del Seguro Social.

La menor estaba internada desde el viernes por las quemaduras de segundo y tercer grado que presentaba en la totalidad de su cuerpo.

Previamente, producto de la tragedia, también perdió la vida Pedro Oziel Macías, quien era el dueño de la casa donde se almacenaban ilegalmente los explosivos.

Su hija, Ingrid Dannai, de 15 años, murió cuando recibía atención médica en un hospital.

Así mismo, una vecina de ambos, Anastacia Rodríguez de 75, falleció tras quedar enterrada bajo los escombros que dejó el estallido.

De acuerdo con el reporte oficial de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, ocho personas resultaron lesionadas a parte de las víctimas mortales.

La tragedia, ocurrida el viernes en la colonia Los Olmos, provocó además daños materiales en 51 viviendas, según cifras del municipio.

