Muere menor de 13 años tras ataque a balazos en Santa Catarina

Un menor de 13 años perdió la vida tras recibir impactos de arma de fuego en hechos ocurridos la noche de este viernes en el municipio de Santa Catarina.

Las autoridades fueron alertadas del ingreso del menor a la Clínica 7 del IMSS, ubicada sobre el boulevard Díaz Ordaz, en San Pedro Garza García. El adolescente llegó al hospital sin signos vitales y con heridas de proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros datos, la agresión habría ocurrido en Santa Catarina, aunque las circunstancias del ataque aún no han sido precisadas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y determinar la identidad de los responsables.





