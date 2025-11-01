Cerrar X
9764ee5d_1606_4f8f_a623_c114c377a555_ffa617a26a
Nuevo León

Muere menor de 13 años tras ataque a balazos en Santa Catarina

Un menor de 13 años perdió la vida tras recibir impactos de arma de fuego en hechos ocurridos la noche de este viernes en el municipio de Santa Catarina

  • 01
  • Noviembre
    2025

Un menor de 13 años perdió la vida tras recibir impactos de arma de fuego en hechos ocurridos la noche de este viernes en el municipio de Santa Catarina.

Las autoridades fueron alertadas del ingreso del menor a la Clínica 7 del IMSS, ubicada sobre el boulevard Díaz Ordaz, en San Pedro Garza García. El adolescente llegó al hospital sin signos vitales y con heridas de proyectil de arma de fuego.

802a4b44-b6f4-4ba2-b1c6-5ae53274db99.jfif

De acuerdo con los primeros datos, la agresión habría ocurrido en Santa Catarina, aunque las circunstancias del ataque aún no han sido precisadas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y determinar la identidad de los responsables.

f7a90437-382e-4a21-8799-aed2a5599bd8.jfif


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

7e606aa8_40e9_4859_8687_aab46562ceea_5c598c14c7
Cumplió IMSS en NL 80 años de cuidar la salud de los trabajadores
grevd_23c0f38f3b
Dan a conocer lista de sobrevivientes del incendio en Sonora
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T123416_683_02517f56bd
Carín León envía condolencias por tragedia en Hermosillo
publicidad

Últimas Noticias

ethdftrh_6515b10265
Rosa Icela se suma a condenas por homicidio de alcalde de Uruapan
INFO_7_UNA_FOTO_41_db274c6972
¿Cómo se celebra el Día de muertos en Lago de Pátzcuaro?
AP_25305766237670_d0987a2fdd
Hamas entregará cuerpos de tres rehenes israelíes
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T132647_774_8103239f92
Revientan federales narcolaboratorios en Escobedo, NL
INFO_7_UNA_FOTO_1_45cd0dd0b5
Se reúne con gobernador por recuperación por lluvias en Puebla
Whats_App_Image_2025_10_30_at_7_01_10_PM_1896d1b32c
Alertan sobre fraudes con donación de sangre en Nuevo Laredo
publicidad
×