Nuevo León

Muere trabajador de Nemak tras accidente con maquinaria en García

Un empleado de Nemak falleció tras ser prensado por una máquina en la planta de García. Autoridades investigan el accidente laboral ocurrido el sábado

  04
  Enero
    2026

Un trabajador de la empresa Nemak perdió la vida luego de sufrir un grave accidente laboral en la planta ubicada en el municipio de García, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, el empleado se encontraba laborando en el área de moldeo cuando ocurrió el percance. La máquina que operaba lo prensó a la altura del pecho, provocándole múltiples lesiones de gravedad.

Traslado y fallecimiento en hospital

La víctima fue identificada como Carlos Martínez, de 37 años de edad. Tras el accidente, fue trasladado por una ambulancia particular al Hospital 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Monterrey.

Pese a los esfuerzos del personal médico, el trabajador falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

El accidente laboral se registró alrededor de la 1:00 de la tarde del sábado, en la planta de Nemak ubicada sobre el kilómetro 3.8 del Libramiento, en el municipio de García.

Sindicato lamenta la muerte

A través de redes sociales, el Sindicato de Trabajadores de Nemak expresó sus condolencias por el fallecimiento del empleado.

“Nos unimos a la lamentable pérdida de la Familia Martínez Reyes por el sensible fallecimiento de nuestro compañero Carlos Martínez Hernández. Descanse en paz”, señaló el sindicato en una esquela.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acudieron a las instalaciones de la empresa para recabar información y levantar el parte correspondiente, a fin de determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.


