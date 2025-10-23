Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_23_at_8_33_46_PM_322d91ed25
Nuevo León

Mueren dos menores en incendio en colonia Los Remates

Dos menores de edad perdieron la vida este jueves luego de quedar atrapados en un incendio ocurrido en una vivienda de la colonia Los Remates, de Monterrey

  • 23
  • Octubre
    2025

Dos menores de edad perdieron la vida tras registrarse un incendio en una vivienda ubicada en la colonia Los Remates, al norte de Monterrey.

Paramédicos de Cruz Roja confirmaron el fallecimiento de los niños identificados como Marcelo Torres Juárez y Rafael Torres Juárez, ambos de 4 años.

El siniestro fue reportado alrededor de las 19:20 horas, tras informarse que había personas atrapadas al interior del inmueble. 

WhatsApp Image 2025-10-23 at 8.47.30 PM.jpeg

De acuerdo con los reportes de Protección Civil de Nuevo León, el fuego consumió por completo un cuarto de aproximadamente 4x4 metros que contenía plásticos y diversos artículos. 

El incendio fue controlado y liquidado cerca de las 20:19 horas, sin que se reportaran riesgos adicionales en la zona. 

En las labores participaron unidades de Protección Civil estatal y municipal, Bomberos de Nuevo León, Cruz Roja y elementos de Fuerza Civil, quienes quedaron a cargo del resguardo del lugar.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_24_at_12_51_57_AM_dbb220ab92
Santa Catarina empieza trabajos de limpieza por daños de incendio
Edith_Marquez_Photo3_65508e4eea
Edith Márquez volverá a la Arena con gira 'Eterna e Inolvidable'
UANL_12_9a8816e0b3
Logo de regio llega a Coldplay y al jersey del Barcelona
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_23_at_5_59_10_PM_d1a895565a
Piden controlar llantas en desuso para evitar dengue
Whats_App_Image_2025_10_23_at_2_19_46_PM_9873d1438a
Vecinos denuncian contaminación en la Laguna La Escondida
Whats_App_Image_2025_10_23_at_9_25_02_PM_3_868e531bcd
'Bosques Ciudadanos' se acerca al millón de árboles plantados
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
dr_hospital_alena_0e58f50f5b
Denuncia Alena que Doctors Hospital Auna trata de silenciarla
tren_golfo_monterrey_745393caf9
Impulsan conexión de Tren del Golfo con el Metro de Monterrey
publicidad
×