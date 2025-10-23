Mueren dos menores en incendio en colonia Los Remates

Dos menores de edad perdieron la vida tras registrarse un incendio en una vivienda ubicada en la colonia Los Remates, al norte de Monterrey.

Paramédicos de Cruz Roja confirmaron el fallecimiento de los niños identificados como Marcelo Torres Juárez y Rafael Torres Juárez, ambos de 4 años.

El siniestro fue reportado alrededor de las 19:20 horas, tras informarse que había personas atrapadas al interior del inmueble.

De acuerdo con los reportes de Protección Civil de Nuevo León, el fuego consumió por completo un cuarto de aproximadamente 4x4 metros que contenía plásticos y diversos artículos.

El incendio fue controlado y liquidado cerca de las 20:19 horas, sin que se reportaran riesgos adicionales en la zona.

En las labores participaron unidades de Protección Civil estatal y municipal, Bomberos de Nuevo León, Cruz Roja y elementos de Fuerza Civil, quienes quedaron a cargo del resguardo del lugar.

Comentarios