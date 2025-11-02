Cerrar X
Nuevo León

Mueren dos perritos tras incendio en vivienda de Monterrey

Las autoridades atendieron el siniestro que arrasó con la segunda planta del inmueble; Protección Civil confirmó daños severos y pérdidas materiales.

  • 02
  • Noviembre
    2025

Un incendio registrado en una vivienda de la zona Balcones de la Peña y Mirasilla, en Monterrey, movilizó la tarde de este domingo a cuerpos de auxilio, luego de que el fuego consumiera por completo la segunda planta del inmueble.

Bomberos y Protección Civil acudieron al sitio para sofocar las llamas y controlar la emergencia. Aunque no se reportaron personas lesionadas, durante las labores de revisión encontraron a dos perritos sin vida dentro de la casa, los cuales se encontraban solos al momento del siniestro. 

De acuerdo con las autoridades, el fuego arrasó con muebles, ropa, colchones y varios electrodomésticos, dejando daños significativos al interior de la propiedad. Hasta el momento no se han dado a conocer las posibles causas del incendio.


