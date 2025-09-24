Cerrar X
Nuevo León

Mueso La Milarca recibe declaratoria oficial y honra a Mauricio

El Museo fue declarado Patrimonio Cultural del estado y su nombre oficial ahora rinde homenaje a quien lo hizo posible: La Milarca, Ingeniero Mauricio Fernández

  • 24
  • Septiembre
    2025

El Museo La Milarca ha sido declarado Patrimonio Cultural de Nuevo León y su nombre oficial ahora rinde homenaje a quien lo hizo posible: La Milarca, Ingeniero Mauricio Fernández. 

La decisión fue anunciada por el gobernador Samuel García a través de un video compartido en sus redes sociales, donde se le observa firmando el documento que acredita la acción. Con esta declaratoria, La Milarca se convierte en el cuarto museo reconocido oficialmente como patrimonio cultural del estado.

“Estábamos en proceso con sus hijos de hacerlo, de dar esta sorpresa, y considero que hoy es el día idóneo para publicar que el Museo La Milarca, a partir de hoy, es Patrimonio Cultural del Estado y queda como La Milarca, Ingeniero Mauricio Fernández Garza”, expresó el gobernador en su mensaje.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 4.35.07 PM.jpeg

Por su parte, el homenaje al ingeniero Fernández, que se realizará en el marco del Festival Santa Lucía, sigue en puerta. Inicialmente, estaba programado para el 13 de octubre en las instalaciones del museo, pero será la familia Fernández Garza quien decida la fecha.

“Estamos organizando un homenaje con su familia, un homenaje que esperábamos hacerle en vida, pero desafortunadamente se nos adelantó Mauricio Fernández. Vamos a mantener ese momento de reconocimiento y habrá otras series de acciones”, señaló la Secretaria de Cultura, Melissa Segura.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 4.35.07 PM (1).jpeg

Segura destacó la contribución del ingeniero Fernández al arte y la cultura de la ciudad. “Trajo a Monterrey grandes artistas y obras, impulsó proyectos como La Lagartera de Francisco Toledo, una de las grandes piezas que representan a Nuevo León, y el mural del Dr. Lakra, que desde la perspectiva del arte urbano fue innovador en su momento. La Milarca, al final del día, concreta toda esa visión que él tenía”, recordó.

Por su parte, el Secretario de Gobierno, Miguel Flores, enfatizó la importancia de reconocer a personas que dejan un legado significativo para los neoloneses. “Se deben hacer este tipo de eventos para personajes tan importantes que nos dejan tanto”, concluyó.


