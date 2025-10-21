Mujeres que Inspiran: talento y negocios en Nuevo León

Las emprendedoras de Nuevo León tendrán la oportunidad de potenciar su talento y fortalecer la identidad productiva del estado en el Mercado Hecho en Nuevo León: Mujeres que Inspiran, los próximos 25 y 26 de octubre.

Organizado por el Gobierno del Estado, a través de la Oficina Amar a Nuevo León y la Secretaría de Economía, el evento reunirá a 120 empresarias y productoras locales, quienes exhibirán y venderán artículos elaborados en la entidad, desde moda, joyería, artesanías y decoración, hasta productos alimenticios y bebidas típicas.

Durante ambos días, los asistentes podrán disfrutar de actividades familiares, conferencias, paneles y talleres inspiradores que promueven la colaboración, el liderazgo femenino y la innovación.

El sábado 25, la inauguración será a las 10:30 horas con una activación deportiva y el corte de listón oficial a cargo del Gobernador Samuel García Sepúlveda, la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, y la secretaria de Economía, Betsabé Rocha Nieto.

Entre las conferencistas estarán Valeria Guerra, Ale Elizondo, Mariana Amione, Brenda Rubio y Sabrina Ortiz, compartiendo experiencias sobre liderazgo, innovación, salud y bienestar. También se realizará el panel “Mujeres que Inspiran, Negocios que Trascienden”, moderado por Betsabé Rocha.

El domingo 26, la jornada iniciará a las 10:00 horas con otra activación deportiva y continuará con conferencias de empresarias como Paola Yañes, Valeria Gonzalez, Paulina Bremer y Sire Reyna, además de un panel con Denise Ramonfaur, Iliana Loza y Sofía Torre.

Ese mismo día se impartirá una Master Class a cargo de Mariana Rodríguez.

Este evento se celebra en el marco del 15 aniversario del programa Hecho en Nuevo León, que impulsa el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas mediante la promoción de productos locales con el distintivo estatal.

El Mercado Hecho en Nuevo León: Mujeres que Inspiran promete un ambiente familiar lleno de talento, innovación y orgullo por lo hecho en la entidad.

Comentarios