Nuevo León

¡Navidad para todos! El Juguetón Azteca lleva alegría a Guadalupe

Con la satisfacción del deber cumplido y el respaldo de los regios, el Juguetón reafirma su lema: "Un regalo, una sonrisa; muchos regalos, muchas sonrisas"

  • 23
  • Diciembre
    2025

Una vez más, la "fábrica de sueños" de TV Azteca cumplió su promesa. En una emotiva jornada que transformó las calles del municipio de Guadalupe, el Juguetón 2025 logró llevar felicidad a miles de hogares, entregando una masiva cantidad de bicicletas, muñecas, balones y triciclos que hicieron vibrar a la comunidad.

El arranque de la esperanza

La travesía comenzó desde temprano en las instalaciones de TV Azteca Noreste. Un convoy encabezado por autoridades del Municipio de Guadalupe, empresas aliadas como Red Ambiental y decenas de voluntarios, se alistó para transportar el cargamento más valioso del año.

El banderazo de salida fue espectacular: un enorme tráiler y camiones repletos de juguetes fueron escoltados por el escuadrón motorizado de Tránsito de Guadalupe, cuyos elementos cambiaron el uniforme por el traje de Santa Claus.

WhatsApp Image 2025-12-23 at 10.07.52 PM.jpeg

"Vamos escoltando el camión para llegar con los regalitos; la carga tiene que llegar, ¡jo, jo, jo!, todo para los niños", exclamó uno de los agentes motorizados antes de iniciar el recorrido hacia la colonia Cañada Blanca.

Un desfile de alegría

El trayecto de Monterrey a Guadalupe estuvo lleno de color. Los Bomberos de Nuevo León abrieron paso con sirena abierta, anunciando la llegada de la "máquina de sueños". Incluso el espíritu travieso se hizo presente: el Grinch intentó "colarse" en el camión de los apagafuegos, siendo vigilado de cerca por Santa Claus para asegurar que cada regalo llegara a su destino.

Por su parte, Red Ambiental dio un giro noble a su labor diaria; esta vez, sus unidades no trasladaron basura, sino esperanza, participando activamente en el reparto de los juguetes donados por el público e instituciones.

WhatsApp Image 2025-12-23 at 10.07.56 PM.jpeg

El valor de una sonrisa

Al llegar a la meta, la emoción fue desbordante. Cientos de bicicletas fueron las protagonistas de la tarde. Estefanía, una de las pequeñas beneficiadas, no ocultó su emoción: "Estoy muy feliz, gracias al Juguetón me tocó una bici".

Los padres de familia compartieron ese sentimiento de gratitud:

"Tenía muchas ganas de una bicicleta, gracias por cumplir sus sueños", comentó una madre de familia.

"Me recuerda a cuando yo era niño; gracias al Juguetón y que sigan muchos años más", afirmó un padre mientras sostenía unos carritos.

WhatsApp Image 2025-12-23 at 10.07.53 PM.jpeg

Más de 31 años de historia

Esta iniciativa de Grupo Salinas, que cumple 31 años de trayectoria, cerró su edición 2025 con una cifra impresionante: 10,000 juguetes entregados, equivalentes a 8 toneladas de sonrisas.

Con la satisfacción del deber cumplido y el respaldo total de la audiencia regiomontana, el Juguetón Azteca reafirma su lema: "Un regalo, una sonrisa; muchos regalos, muchas sonrisas". ¡Misión cumplida!

WhatsApp Image 2025-12-23 at 10.07.59 PM.jpeg


