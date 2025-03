Negociarían presidencia de Samuel en la Comisión Ambiental

El coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, dijo que negociarían que a la Comisión Ambiental Metropolitana entren más integrantes de la sociedad civil, industria privada y expertos ambientales a cambio de que el gobernador Samuel García se quede en la presidencia de esta.

Luego de que organizaciones civiles y ciertos diputados no estuvieran de acuerdo en que el gobernador estuviera al frente de la comisión e incluso pidieran que fuera la Semarnat quien la presidiera, ahora el PAN abrió la puerta a la negociación.

"Tenemos que hacerlo un organismo completamente autónomo, o donde no sea controlado por el Ejecutivo y donde no tengan mayoría para la toma de decisiones, nosotros estamos dispuestos a avanzar, ya sea con el organismo autónomo, insistiré con el propio titular de la Secretaría, tendremos que encontrar un punto medio, definitivamente tendrá que ser un organismo donde no tengan la facultad de tomar todas las decisiones y que sean decisiones colegiadas y que no tengan la mayoría a la presencia de funcionarios del Estado.

"Necesitamos fortalecer mucho con el tema de especialistas en salud, de especialistas en la materia de las universidades, también debe estar el sector empresarial, obviamente funcionarios del ejecutivo estatal, y federal, presencia Alcaldes y también la presencia de Legislativo, deberemos de ser un cuerpo colegiado de la toma de decisiones y que también es este organismo", dijo Carlos de la Fuente.

El pasado miércoles algunos diputados difirieron con el hecho de que el gobernador estuviera al frente de la mesa; el coordinador de Movimiento Ciudadano, Miguel Flores, aseguró que no había nada de malo que García estuviera al frente, ya que las decisiones no serían unilaterales.

“No me parece mal que la presida el gobernador por la simple y sencilla razón de que casi todos los miembros de esta mesa son estatales.

“Vemos que están involucradas muchas secretarías y que la presidencia no quiere decir que se va a hacer lo que el presidente decida”, dijo Miguel Flores.

