Nuevo León

Niega Samuel García cambios en la ley electoral local

El mandatario estatal reiteró que su administración se mantendrá al margen de cualquier iniciativa de índole electoral a nivel nacional

  • 23
  • Octubre
    2025

Durante la audiencia de la comisión presidencial para la reforma electoral, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, aclaró que su administración no impulsa ninguna modificación a la legislación electoral vigente en el estado.

En el marco del evento encabezado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el mandatario estatal aprovechó su participación para responder a versiones que apuntaban a presuntos intentos de reforma desde el poder ejecutivo.

 “Aprovecho este espacio para desmentir cualquier rumor o desinformación en el ámbito local y decirlo con mucha firmeza que en Nuevo León el poder ejecutivo no está haciendo ni impulsando ningún cambio a la ley electoral local”, dijo García Sepulveda. 

Asimismo, reiteró que el gobierno estatal se mantendrá al margen de cualquier iniciativa de carácter electoral hasta que se definan las modificaciones a nivel nacional.

“De parte del poder ejecutivo, sépanlo ustedes que no se ha hecho ni se intentará ninguna modificación electoral pues lo correcto es esperar a que salga la reforma electoral nacional”, añadió.


