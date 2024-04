Niño herido de bala pide ayuda en Clásico Regio para caminar

“Las bolsas de colostomía me cuestan 600 pesos, diez bolsas me duran una semana, las pomadas para las úlceras están un poco caras; sí es fuerte, como unos cinco mil o seis mil pesos al mes; sí he pedido apoyo al municipio, somos de Pesquería, pero en verdad el alcalde casi no apoya en esas situaciones”

Laura