Nuevo León

NL el Estado que más invierte en las mujeres: Samuel García

Samuel García, destacó que su estado es el que más invierte en mujeres a nivel nacional, durante la entrega de tarjetas del programa 'Ayudamos a las Mujeres'

  • 18
  • Noviembre
    2025

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, destacó que su estado es el que mayor inversión destina a las mujeres a nivel nacional, al encabezar la entrega de tarjetas del programa "Ayudamos a las Mujeres" en el municipio de Apodaca.

Acompañado por Mariana Rodríguez y la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, el mandatario resaltó que el apoyo a este sector inició con la creación de la Secretaría de las Mujeres y ha avanzado con una amplia gama de programas en salud, educación y economía familiar.

"No hay ni un Estado que invierta tanto en las mujeres como Nuevo León y eso es gracias a que tenemos un gabinete con mujeres... Somos el único estado que tiene cobertura universal de salud que incluye cáncer de mama", afirmó García Sepúlveda.

El gobernador detalló los beneficios integrales que ofrece el "Nuevo Nuevo León" a las mujeres, como dos mil pesos mensuales, transporte gratuito de 10 de la mañana a 1 de la tarde, cobertura universal contra el cáncer de mama, lactarios, guarderías, estancias y escuelas de tiempo completo con desayuno, comida, uniforme, útiles y mochila.

Por su parte, Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, enfatizó que este programa no es una dádiva, sino un acto de justicia y reconocimiento al esfuerzo diario de las mujeres para sacar adelante a sus familias.

"Habrá quien diga que esto es una dádiva, pero una dádiva es algo que se entrega sin merecerse... Esto no es un regalo, esto es justicia, es corresponsabilidad del Estado con las tareas que históricamente se dejaron sobre los hombros de las mujeres", sentenció Rodríguez.

Agregó que el apoyo busca visibilizar y ponerle valor al trabajo de cuidado, el cual es "amor, desgaste y aporte para el Estado", reconociendo a la mujer jefa de familia que trabaja en "dos o tres jornadas: la de proveer, la de cuidar y la de sostener a todos".

Reducción en feminicidios

El gobernador Samuel García también subrayó los resultados en materia de seguridad, señalando que los feminicidios han disminuido un 82% en 4 años y la creación de centros Red Violeta para brindar protección inmediata tras la primera denuncia.


