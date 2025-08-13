Cerrar X
EH_UNA_FOTO_700f44cc50
Nuevo León

NL, entre los estados con menos pobreza multidimensional: Inegi

El estado se consolida como uno de los líderes nacionales en la lucha contra la pobreza, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

  • 13
  • Agosto
    2025

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelaron que Nuevo León ha logrado avances significativos en la reducción de la pobreza multidimensional en comparación con otras entidades federativas del país. 

En 2024, el estado se ubicó como el tercer estado a nivel nacional con el menor porcentaje de población en esta situación, lo que representa un logro importante en materia de desarrollo social.

Un estado líder en la reducción de la pobreza

Nuevo León logró disminuir su porcentaje de población en pobreza multidimensional a un 10.6% cifra significativamente menor al promedio nacional del 29.6%.

Por su parte, Coahuila también se sitúa como uno de los estados con menor pobreza multidimensional con el 12.4%.

Esta cifra contrasta con la situación en otros estados del país, donde la pobreza multidimensional afecta a un porcentaje considerablemente mayor de la población:

  • Chiapas: 66.0%
  • Guerrero: 58.1%
  • Oaxaca: 51.6%

Cabe destacar que estos resultados son atribuibles a una serie de factores, incluyendo las políticas públicas implementadas en el estado en materia de educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación.

Por otra parte el Inegi también informó que, a nivel nacional, se observaron mejoras en los indicadores de rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.

Además, en 2024, Nuevo León registró un 0.5% de su población en situación de pobreza extrema, una cifra menor a los promedios nacionales.

Sin embargo, a nivel nacional, los estados con mayor pobreza extrema son:

  • Chiapas: 27.1%
  • Guerrero: 21.3%
  • Oaxaca: 16.3%

El estudio revela que en 2024, a nivel nacional, 46.0 millones de personas tenían un ingreso inferior a las Líneas de Pobreza por Ingresos (LPI).

Cabe mencionar que este es el primer estudio que publica el Inegi tras asumir la responsabilidad de medir la pobreza multidimensional en México, antes a cargo del Coneval. 

¿Qué es la pobreza multidimensional?

La pobreza multidimensional se refiere a la situación en la que una persona experimenta múltiples carencias o privaciones en diferentes aspectos de su vida, más allá de la simple falta de ingresos económicos.

Estas carencias pueden incluir la falta de acceso a educación, salud, vivienda adecuada, servicios básicos (como agua potable y saneamiento), seguridad social, y otros factores que afectan la calidad de vida y la dignidad humana.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

034d6304_c4b4_407e_8caf_ed94d8ede77f_ddf88fc93c
Buscan declarar el 2026 como año conmemorativo para Escobedo
EH_UNA_FOTO_2025_08_14_T104542_651_fd02fcada9
Alcalde de Salinas Victoria se reúne con Luis Donaldo Colosio
7f6f4f29_5089_4956_86ec_48b3e2ebe892_92b4d6a501
Nuevo León registra su mejor julio en una década: Samuel García
publicidad

Últimas Noticias

AP_25226623407146_eb69061469
Advierten fuertes lluvias por tormenta tropical Erin en el Caribe
8e82e5f6_5d84_4c3e_b23d_4d1414872374_b0a6537ff1
Tamaulipas iniciará clases con más de 1 millón de alumnos
ec22d24e_9491_42cd_bc46_a93fc9cc8cce_b88dec09bf
Saltillo busca consolidarse como subsede del Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_532aa4f396
Avanza construcción del nuevo Cuartel General de Fuerza Civil
INFO_7_CONTEXTO_35bba33247
Declara médico por muerte de joven en cirugía en El Obispado
b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
publicidad
×