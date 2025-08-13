NL, entre los estados con menos pobreza multidimensional: Inegi

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelaron que Nuevo León ha logrado avances significativos en la reducción de la pobreza multidimensional en comparación con otras entidades federativas del país.

En 2024, el estado se ubicó como el tercer estado a nivel nacional con el menor porcentaje de población en esta situación, lo que representa un logro importante en materia de desarrollo social.

En 2024, a nivel nacional, el porcentaje de la población en pobreza multidimensional fue 29.6%, es decir, 3 de cada 10 personas en México se encontraban en esta situación.



En el mismo periodo, las tres entidades federativas con los porcentajes más altos de población en situación… pic.twitter.com/PrQqWT2d5B — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 13, 2025

Un estado líder en la reducción de la pobreza

Nuevo León logró disminuir su porcentaje de población en pobreza multidimensional a un 10.6% cifra significativamente menor al promedio nacional del 29.6%.

Por su parte, Coahuila también se sitúa como uno de los estados con menor pobreza multidimensional con el 12.4%.

Esta cifra contrasta con la situación en otros estados del país, donde la pobreza multidimensional afecta a un porcentaje considerablemente mayor de la población:

Chiapas: 66.0%

Guerrero: 58.1%

Oaxaca: 51.6%

Cabe destacar que estos resultados son atribuibles a una serie de factores, incluyendo las políticas públicas implementadas en el estado en materia de educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación.

Por otra parte el Inegi también informó que, a nivel nacional, se observaron mejoras en los indicadores de rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.

Además, en 2024, Nuevo León registró un 0.5% de su población en situación de pobreza extrema, una cifra menor a los promedios nacionales.

Sin embargo, a nivel nacional, los estados con mayor pobreza extrema son:

Chiapas: 27.1%

Guerrero: 21.3%

Oaxaca: 16.3%

El estudio revela que en 2024, a nivel nacional, 46.0 millones de personas tenían un ingreso inferior a las Líneas de Pobreza por Ingresos (LPI).

Cabe mencionar que este es el primer estudio que publica el Inegi tras asumir la responsabilidad de medir la pobreza multidimensional en México, antes a cargo del Coneval.

¿Qué es la pobreza multidimensional?

La pobreza multidimensional se refiere a la situación en la que una persona experimenta múltiples carencias o privaciones en diferentes aspectos de su vida, más allá de la simple falta de ingresos económicos.

Estas carencias pueden incluir la falta de acceso a educación, salud, vivienda adecuada, servicios básicos (como agua potable y saneamiento), seguridad social, y otros factores que afectan la calidad de vida y la dignidad humana.

Comentarios