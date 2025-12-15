NL fortalece su conectividad con nueva ruta directa a Nueva York

Como parte de las acciones para fortalecer la conectividad aérea internacional, el pasado 12 de diciembre iniciaron operaciones los vuelos directos entre el Aeropuerto Internacional de Nuevo León y la ciudad de Nueva York (JFK), operados por la aerolínea Viva.

Frecuencia diaria en primera etapa

La nueva ruta estará activa en una primera fase del 12 de diciembre al 11 de enero.

Debido a la respuesta positiva delos pasajeros, la conexión contará con una frecuencia diaria durante este periodo.

De acuerdo con la información oficial, la ruta Monterrey-Nueva York regresará de manera permanente a partir de junio de 2026, como parte de la estrategia para ampliar las opciones de viaje internacional desde Nuevo León.

Impulso al turismo y los negocios

La secretaria de Turismo de Nuevo León, Maricarmen Martínez Villarreal, destacó que esta conexión coloca al estado en el escenario internacional, al facilitar el arribo de turistas y fortalecer las oportunidades de negocios, especialmente rumbo al Mundial de Futbol 2026.

“Esta nueva ruta es una puerta directa al escenario internacional, poniendo a Nuevo León frente a los ojos de todo el mundo. Especialmente ahora, en el marco de uno de los eventos que más visitantes traerán a nuestro estado, esta conexión representa más turismo, más posibilidades de negocios y más oportunidades para los neoleoneses. Seguimos adelante, preparándonos para el Mundial de Futbol 2026”.

Por su parte, Juan Carlos Zuazua, director general de Grupo Viva Aerobus, señaló que la nueva ruta conecta a Monterrey con uno de los hubs internacionales más importantes, ofreciendo una opción accesible para viajar por motivos turísticos, familiares o empresariales.

Nuevo León como punto de conexión

La incorporación de esta ruta permitirá que viajeros internacionales utilicen a Nuevo León como punto de conexión hacia otros destinos nacionales, aprovechando la red de vuelos disponibles desde el Aeropuerto Internacional de Nuevo León.

El estado continúa fortaleciendo su infraestructura y conectividad de cara al Mundial de Futbol 2026, evento que atraerá a miles de visitantes nacionales e internacionales.

