Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nuevo_leon_8c48e5fe03
Nuevo León

NL fortalece su conectividad con nueva ruta directa a Nueva York

Desde el 12 de diciembre opera la nueva ruta aérea directa entre Monterrey y Nueva York, que tendrá frecuencia diaria y regresará de forma permanente en 2026

  • 15
  • Diciembre
    2025

Como parte de las acciones para fortalecer la conectividad aérea internacional, el pasado 12 de diciembre iniciaron operaciones los vuelos directos entre el Aeropuerto Internacional de Nuevo León y la ciudad de Nueva York (JFK), operados por la aerolínea Viva.

Frecuencia diaria en primera etapa

La nueva ruta estará activa en una primera fase del 12 de diciembre al 11 de enero.

Debido a la respuesta positiva delos pasajeros, la conexión contará con una frecuencia diaria durante este periodo.

De acuerdo con la información oficial, la ruta Monterrey-Nueva York regresará de manera permanente a partir de junio de 2026, como parte de la estrategia para ampliar las opciones de viaje internacional desde Nuevo León.

Impulso al turismo y los negocios

La secretaria de Turismo de Nuevo León, Maricarmen Martínez Villarreal, destacó que esta conexión coloca al estado en el escenario internacional, al facilitar el arribo de turistas y fortalecer las oportunidades de negocios, especialmente rumbo al Mundial de Futbol 2026.

“Esta nueva ruta es una puerta directa al escenario internacional, poniendo a Nuevo León frente a los ojos de todo el mundo. Especialmente ahora, en el marco de uno de los eventos que más visitantes traerán a nuestro estado, esta conexión representa más turismo, más posibilidades de negocios y más oportunidades para los neoleoneses. Seguimos adelante, preparándonos para el Mundial de Futbol 2026”.

Por su parte, Juan Carlos Zuazua, director general de Grupo Viva Aerobus, señaló que la nueva ruta conecta a Monterrey con uno de los hubs internacionales más importantes, ofreciendo una opción accesible para viajar por motivos turísticos, familiares o empresariales.

Nuevo León como punto de conexión

La incorporación de esta ruta permitirá que viajeros internacionales utilicen a Nuevo León como punto de conexión hacia otros destinos nacionales, aprovechando la red de vuelos disponibles desde el Aeropuerto Internacional de Nuevo León.

El estado continúa fortaleciendo su infraestructura y conectividad de cara al Mundial de Futbol 2026, evento que atraerá a miles de visitantes nacionales e internacionales.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_56_27_PM_46960dd980
Recorre el gobernador Monterrey con el Gran Desfile Navideño 2025
Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_25_48_PM_cad739c34d
Impulsan con iluminación navideña reactivación del Centrito Valle
Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_13_32_PM_c58f187feb
Dan 7 años de prisión por robo a exempleada de BBVA en Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_56_27_PM_46960dd980
Recorre el gobernador Monterrey con el Gran Desfile Navideño 2025
deportes_ryan_quigley_f794542b00
Sobreviviente del ataque en Nueva Orleans recibe anillo del SB
Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_25_48_PM_cad739c34d
Impulsan con iluminación navideña reactivación del Centrito Valle
publicidad

Más Vistas

desaparece_menor_Cumbres_cd113aa878
Localizan a Regina Estefanía, menor desaparecida en García
EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de camión deja ocho muertos y 58 lesionados en Apodaca
Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
publicidad
×