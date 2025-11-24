NL impulsa estrategia Hambre Cero con foro nacional y alianzas

La Secretaría de Igualdad e Inclusión llevó a cabo el Segundo Foro Nacional Hambre Cero: Innovación y Mejores Prácticas, espacio en el que se presentaron resultados, diagnósticos y avances de la estrategia estatal contra el hambre.

Martha Herrera, titular de la dependencia, destacó que es momento de profundizar acciones, ampliar coberturas y fortalecer alianzas con municipios y comunidades donde persiste la desigualdad.

Subrayó que el estudio de impacto presentado es “el primero en el país en evaluar una política pública de reducción de pobreza con resultados significativos”.

Durante el foro se expusieron los resultados del análisis realizado por RPM Sustainability Consulting, BID y FAO, los cuales revelan que, en lo que va de la administración, se han recuperado y distribuido 22 mil toneladas de alimentos, procesado 823 mil piezas y brindado atención alimentaria a 351 mil personas.

Herrera resaltó que Nuevo León logró una reducción histórica del 77% en pobreza extrema, aunque aún 153 mil personas carecen de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Afirmó que la nueva meta será “levantar bandera blanca en Hambre Cero”.

El evento incluyó paneles sobre responsabilidad social en el sector turístico y mejores prácticas para reducir el desperdicio de alimentos, con la participación de BAMX, Canirac, HEB, WWF, SIPRA, Cheaf, Cintermex, Hotel SAFI y KOLI, entre otros.

Asimismo, se entregó el distintivo Hambre Cero Nuevo León, edición Turismo, a empresas aliadas, en una ceremonia encabezada por Herrera, la secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez, y Enrique Gómez Junco, presidente de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos.

La secretaria informó que este año el programa también apoyó a comunidades del centro del país afectadas por inundaciones, enviando más de 104 toneladas de ayuda alimentaria y productos de primera necesidad.

Herrera agradeció a donantes, empresas y organizaciones civiles: “Erradicar el hambre no puede hacerse en solitario; cada persona que se suma se convierte en un agente de cambio”, expresó.

Comentarios