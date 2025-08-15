NL líder en salud con 9 de cada 10 personas atendidas

Además de ser el estado que más redujo la pobreza y los indicadores delictivos, Nuevo León es líder en acceso a la salud, pues 9 de cada 10 personas tienen acceso a un servicio de salud.

Esta cifra lo coloca como la entidad que tiene el mejor sistema en esta materia, según arroja el informe de Medición Multidimensional de la Pobreza 2022-2024 del INEGI.

Y es que, en el estado, apenas el 15% de la población no tiene acceso a la salud, que son 969,800 personas.

En contraste, Chiapas está en el extremo en este escenario, pues es la entidad que tiene la mayor carencia en materia de salud, ya que el 63% de su población, que son 3 millones 712,000 personas, no tiene acceso a los servicios de salud.

Estos datos fueron presumidos este jueves por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien dijo que gran parte de estos resultados, dado a conocer el miércoles por el INEGI, tiene que ver con sus programas de cobertura universal de salud.

“Esta Cobertura Universal de Nuevo León contra todo, en especial contra el cáncer de mama e infantil, llegamos a una cobertura de nueve de cada 10, eso nos consolida como el mejor sistema de salud del país.

“El ‘Modelo Nuevo León’ le apuesta a la cobertura universal. Aquí sí tenemos medicinas y la gente no gasta si tiene su tarjeta de ‘Cuidar tu Salud’ en el sistema estatal único; no sé si en América Latina, pero sí único en México”, puntualizó García.

El mandatario dijo este jueves, en la conferencia Nuevo León Informa, que el estado tiene el “primer lugar” en rubros como reducción de pobreza, mejora en seguridad, inversión y ahora también en salud.

García estuvo acompañado de las titulares de Salud, Alma Rosa Marroquín, y de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera.

Marroquín dijo que la estrategia “Cuidar tu Salud” impactó en la reducción del 12.6% del gasto en salud de la población de Nuevo León, a diferencia de lo que ocurrió a nivel nacional, donde se incrementó un 8%.

Además, destacó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI, el estado es el que tiene menos carencia en servicios de salud.

“Esto es gracias a la intervención de todo el equipo multidisciplinario, no solamente en materia de salud, porque nos han ayudado las diferentes instituciones, las diferentes dependencias a identificar estos pacientes que tienen carencia, a llegar hasta sus hogares, a brindarles una oportunidad para no solamente tener acceso a la salud, sino también brindarles educación, estilos de vida y bienestar”, señaló la funcionaria.

Con la implementación de la cobertura universal para niñas, niños y adolescentes con cáncer se logró disminuir la tasa de mortalidad infantil de 5.61 en 2022 a 3.02 en 2024 por cada 100,000 habitantes menores de 18 años.

Al inicio de la administración, la tasa de mortalidad por cáncer de mama se ubicaba en 26.5 defunciones por cada 100,000 mujeres mayores de 25 años; al cierre de 2024, la tasa se ubicó en 22.8 por cada 100,000 habitantes mayores de 25 años.

Con la implementación de “código infarto” se logró una disminución de la mortalidad por infarto del 30% a menos del 20%.

La disminución de la razón de mortalidad materna es otro de los grandes logros de esta administración, al pasar de 55.1 en 2021 a 19.60 en 2024.

Copian otros estados modelo de Nuevo León

En el tema de la reducción de pobreza, el gobernador subrayó que Nuevo León se posiciona también como el estado con mayor bienestar del país, de acuerdo con el más reciente informe de Medición Multidimensional de la Pobreza 2022-2024 del INEGI.

“Fuimos el estado que más redujo pobreza extrema, pasamos de 2.1% a 0.5%; bajo estándares internacionales, eso es ya bandera blanca, pero no nos vamos a conformar, vamos a erradicarla”, precisó.

“El Modelo Nuevo León, que ya otros estados nos están copiando, con gusto lo digo, ¡qué bueno!, es un modelo que trabaja con la IP. Aquí tenemos un Consejo Nuevo León de la IP que, junto con el Gobierno, planea a 20 años, a 2040, y juntos hacemos política pública”.

Agregó que, con una estrategia que combina el crecimiento económico con una política social integral que garantiza los derechos de todas las personas, Nuevo León ha logrado avances sin precedentes en la reducción de la pobreza y las carencias sociales.

Martha Herrera, de Igualdad e Inclusión, resaltó que el estado es ejemplo nacional al colocarse en primer lugar en todos los indicadores, teniendo mejores estándares y mejor calidad de vida.

Destacó que el estado alcanzó el nivel más bajo de su historia, con una reducción del 56% en casi cuatro años.

De acuerdo con el INEGI, en 2020 había 1 millón 400,000 neoloneses en esa condición, cifra que cayó a 649,000 en 2024. La pobreza extrema bajó 77%, al pasar de 124,000 personas en 2020 a 30,000 este año.

“Nuevo León ocupa el primer lugar en población no pobre y no vulnerable, lo que significa que más de la mitad de los habitantes tiene ingresos suficientes”, señaló Herrera.

Mientras que el gobernador subrayó que el ingreso mensual promedio de una familia en el estado es de 40,000 pesos, el doble de la media nacional.

