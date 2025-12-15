Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T100229_570_def62c9bcc
Nuevo León

NL mantendrá liderazgo en seguridad rumbo a 2026: Miguel Flores

Miguel Flores aseguró que Nuevo León seguirá como primer lugar nacional en seguridad en 2026, con coordinación, inversión y resultados sostenidos

  • 15
  • Diciembre
    2025

El secretario General de Gobierno, Miguel Flores, aseguró que Nuevo León continuará siendo primer lugar nacional en materia de seguridad durante 2026, gracias a la estrategia implementada por el Gobierno del Estado y a la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Resultados sostenidos

El legislador destacó que los indicadores en materia de seguridad han mostrado una tendencia positiva, con una reducción constante en delitos de alto impacto, lo que permite afirmar que el estado mantiene un liderazgo a nivel nacional.

“Vamos a seguir siendo primer lugar en seguridad en 2026. Hay una estrategia clara, coordinación con la Federación y los municipios, y una inversión histórica en tecnología, equipamiento y capacitación policial”, afirmó.

Coordinación y tecnología

Miguel Flores subrayó que uno de los factores clave ha sido el fortalecimiento de la Fuerza Civil, así como el uso de inteligencia, tecnología y sistemas de monitoreo que permiten una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier situación de riesgo.

Asimismo, resaltó la importancia del trabajo conjunto con las corporaciones municipales y el apoyo de las fuerzas federales para mantener la paz y tranquilidad en el estado.

Compromiso con la ciudadanía

El coordinador reiteró que el objetivo principal es garantizar la seguridad de las familias de Nuevo León, así como ofrecer condiciones de estabilidad que favorezcan la inversión, el desarrollo económico y la calidad de vida.

Finalmente, señaló que desde el Congreso local se continuará respaldando con presupuesto y reformas las acciones que fortalezcan la seguridad pública, con la meta de consolidar los resultados positivos durante 2026 y los años siguientes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_44df857d68
No es solo en México: Sheinbaum compara lluvias con otros países
7fc88578_3db5_4c0b_9633_17dcea6f443b_e79294482f
Mil empleos vacantes en Coahuila no se han cubierto: Coparmex
Whats_App_Image_2025_07_16_at_12_11_23_AM_6d0d14a6eb
Se incrementa 150% Inversión Extranjera Directa en autopartes
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_56_27_PM_46960dd980
Recorre el gobernador Monterrey con el Gran Desfile Navideño 2025
deportes_ryan_quigley_f794542b00
Sobreviviente del ataque en Nueva Orleans recibe anillo del SB
Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_25_48_PM_cad739c34d
Impulsan con iluminación navideña reactivación del Centrito Valle
publicidad

Más Vistas

desaparece_menor_Cumbres_cd113aa878
Localizan a Regina Estefanía, menor desaparecida en García
EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de camión deja ocho muertos y 58 lesionados en Apodaca
Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
publicidad
×